【GUのグレー】が大人におすすめ！ 40・50代に似合う♡「きれいめアイテム」

都会的で洗練された印象を与える「グレー」は、ミドル世代のコーデを格上げしてくれそう。今回は【GU（ジーユー）】から、40・50代に似合う「きれいめアイテム」をご紹介。迷わずレイヤードコーデが完成するセットアイテムと、楽ちんおしゃれ見えを狙えるタックワイドパンツが登場。スタッフさんによるコーデ術もぜひ参考にしてください。

着こなしの幅が広がるセットアイテム

【GU】「パフニット2ピースカーディガン」＜06 GRAY＞\3,990（税込）

ボートネックとドルマンスリーブがフェミニンなムードを演出する、コンパクトシルエットのショート丈カーディガン。スッキリときれいめに着こなせて、前後どちらも着用できる2WAY仕様です。Vネックベストがセットになっているため、旬のレイヤードコーデが簡単に完成。それぞれ単体使いもできて、着こなしのバリエーションが広がります。

足元もポイント！ おしゃれ上級者のレイヤードコーデ

「#40代コーデ」のハッシュタグを付けてコーデを発信しているGUのスタッフさんは、カーディガンのボタン側を後ろにしてプルオーバーとして着用。ロングシャツをレイヤードすれば、気になる体型をカバーしながらおしゃれ見えを狙えそう。ボルドーカラーのソックスやレオパ柄のパンプスをアクセントにきかせるのもセンスアップのポイントです。

楽ちんきれい見えを狙えるパンツ

【GU】「タックワイドパンツ」＜08 DARK GRAY＞\2,990（税込）

2タック入り & センタープレスが特徴のワイドパンツは、脚のラインを拾いにくいのにスッキリと穿けて、きれい見えを狙えるのが魅力。端正な印象をやきちんと感もプラスできるため、大人コーデの格上げにもひと役買ってくれそうです。ストレッチのきいた素材と後ろゴム仕様で、ストレスフリーにおしゃれを楽しめそう。

シンプルなのに垢抜ける冬映えコーデ

「シンプルな組み合わせもカラーが入るとぐっとおしゃれ感がでますね」とコメントしているスタッフさんは、色鮮やかなブルーのニットをグレーパンツに合わせたコーデを提案。シックなモノトーン配色にブルーが映えて、ワンランク上のきれいめコーデを楽しめそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i