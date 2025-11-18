◇国際親善試合 日本代表３―０ボリビア代表（１８日・国立）

サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１９位）が、ボリビア代表（同７６位）を下し、３連勝。年内最後の試合、そして森保一監督の国際Ａマッチ指揮日本歴代最多１００試合目となった節目の試合を勝利で飾った。

途中出場のＭＦ中村敬斗は後半２２分からプレーし、１ゴール１アシストの活躍。「最高のタイミングでボールをもらえた。上田選手に感謝したいんですけど、あのタイミングで受けたときは自分の形を持っていたので」。後半３３分、受けたボールを一度後ろに下げ、守りをかわす技ありのシュートに「イメージはしていました。１回引いて、マイナスに流すというのもイメージしていました」と、胸を張った。

後半から入った中村、ＦＷ町野修斗が得点、更にＦＷ上田綺世は後半２２分にアシストなど躍動。「３人が途中で出て、上田選手と町野選手と、いい意味で流れを変えられたのかな」と振り返った。２６年北中米Ｗ杯を翌年に控える中、３連勝で弾みをつけた日本。中村は「３月まで４か月、その中でまた自チームに戻って頑張る。他の代表選手に比べればリーグのレベルは落ちるし、意識的に流されないことが大事。違いを見せて、結果を出し続けることが自チームでは必須」と、表情を引き締めた。