ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÃæÂ¼¤¬1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï11·î18Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥Þ¥Ã¥Á2025¡×¤Ç¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡ÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤é1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿MFÃæÂ¼·ÉÅÍ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¼«¿È¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿FW¾åÅÄåºÀ¤¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖËÜÅö¡Ä¶¯¤¹¤®¤Þ¤¹¤è¡×¤È»×¤ï¤ºÓ¹¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡11·î14Æü¤Î¥¬¡¼¥ÊÀï¤«¤é¥¹¥¿¥á¥ó7¿Í¤òÊÑ¹¹¤·¤ÆÎ×¤ó¤À°ìÀï¡¢ÆüËÜ¤ÏÁ°È¾4Ê¬¤ËMFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Î¥¯¥í¥¹¤òMF³ùÅÄÂçÃÏ¤¬ÄÀ¤á¤ÆÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¡¢¸åÈ¾ÃæÈ×¤Ë¤ÏÁê¼ê¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë»þ´ÖÂÓ¤âÂ³¤¤¤¿¤¬¡¢¸òÂåºö¤¬ÅªÃæ¤¹¤ë¡£¸åÈ¾26Ê¬¡¢ÃæÂ¼¤Î¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤«¤éFWÄ®Ìî½¤ÅÍ¤¬·è¤á¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¸åÈ¾33Ê¬¤Ë¤ÏFW¾åÅÄåºÀ¤¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿ÃæÂ¼¤¬Áê¼ê¤Î¸Ô²¼¤òÈ´¤¯µ»¤¢¤ê¤Î±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¤¿¡£ÅÓÃæ½Ð¾ìÁÈ¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¥·¥ã¥É¡¼¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿ÃæÂ¼¤À¤¬¡¢¡ÖÉáÃÊ¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤è¤ê¥´¡¼¥ë¤Ë¶á¤¤¤«¤é²Ì´º¤ËÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»Ø´ø´±¤«¤é»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤ÎÆÀÅÀ¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¢¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼õ¤±¤¿¤È¤¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î·Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¤È¤Ã¤µ¤ËÂÎ¤¬Æ°¤¤¤¿´¶¤¸¡×¤È²óÁÛ¡£¥¢¥·¥¹¥È¤Î¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÆ²°ÂÁª¼ê¤¬¤¤¤¤¥Ñ¥¹¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¤¤¤¥Ý¥±¥Ã¥È¼è¤ì¤Æ¡¢¥¯¥í¥¹¤Ï¤â¤¦Ãç´Ö¤ËÅö¤Æ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÃæÂ¼¤ÈÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¾åÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¶¯¤¹¤®¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¡Ö½Ä¥Ñ¥¹¤ò¾åÅÄÁª¼ê¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¿Ô¤¤ë¡£¼«¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¤¢¤ì¤Û¤É¤ÎÁª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ËÜÅö¡Ä¶¯¤¹¤®¤Þ¤¹¤è¡×¤È¾åÅÄ¤Î¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¾åÅÄ¤Ï½êÂ°¤¹¤ë¥ª¥é¥ó¥À1Éô¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ç¤â¥ê¡¼¥°Àï12»î¹ç13¥´¡¼¥ë¤ÈÎÌ»º¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤Ç¤âÁ°Àþ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ëÂÎ¤Î¶¯¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÏÄ¹Ç¯¤Î²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¾åÅÄ¤Î¶¯¿Ù¤µ¤ËÃæÂ¼¤Ï¶Ã¤¤ò±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë