　昨年３月からガーナ代表を率いるオットー・アッド監督が、興味深い見解を示した。

　11月14日に日本に０−２で敗れたガーナは、18日に韓国と対戦。来夏の北中米ワールドカップを前に、アジア遠征２連敗は避けたいところだったが、長らくスコアレスで迎えた63分に決勝点を浴び、０−１で敗れた。

　韓国メディア『Four Four Two』などによれば、アッド監督の試合後会見で韓国と日本の差を問う質問が飛んだ。すると、50歳の指揮官は「両チームを直接比較するのは難しい。我々はそれぞれ異なる戦術やシステムで臨んだからだ」と前置きした上で、森保ジャパンが先月にブラジルを破った事実に触れ、次のように語った。
 
「今日は日本戦より多くのチャンスを掴めたと思う。率直に言えば、日本は強いチームだ。彼らはブラジル相手に優れたパフォーマンスを見せ、勝利を収めた。高いレベルに位置するチームだ。ブラジルは簡単に負けるチームではない。日本は強豪を倒せるチームだ。

　ガーナと韓国はそのレベルには達していないと思う。ただし、両チームともワールドカップまで時間があるため、成長できる。私たちガーナはプレッシャーをかけ、チャンスを作る部分で改善が必要だ」

　この「日本の方が上」という発言は、韓国メディアがこぞって報道。注目度の高さが窺える。

