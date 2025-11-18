ガーナ指揮官、韓国戦後に日韓の比較を求められ…「日本の方が上」と断言。 森保Jの強さを熱弁「ガーナと韓国はそのレベルに達していない」
昨年３月からガーナ代表を率いるオットー・アッド監督が、興味深い見解を示した。
11月14日に日本に０−２で敗れたガーナは、18日に韓国と対戦。来夏の北中米ワールドカップを前に、アジア遠征２連敗は避けたいところだったが、長らくスコアレスで迎えた63分に決勝点を浴び、０−１で敗れた。
韓国メディア『Four Four Two』などによれば、アッド監督の試合後会見で韓国と日本の差を問う質問が飛んだ。すると、50歳の指揮官は「両チームを直接比較するのは難しい。我々はそれぞれ異なる戦術やシステムで臨んだからだ」と前置きした上で、森保ジャパンが先月にブラジルを破った事実に触れ、次のように語った。
「今日は日本戦より多くのチャンスを掴めたと思う。率直に言えば、日本は強いチームだ。彼らはブラジル相手に優れたパフォーマンスを見せ、勝利を収めた。高いレベルに位置するチームだ。ブラジルは簡単に負けるチームではない。日本は強豪を倒せるチームだ。
ガーナと韓国はそのレベルには達していないと思う。ただし、両チームともワールドカップまで時間があるため、成長できる。私たちガーナはプレッシャーをかけ、チャンスを作る部分で改善が必要だ」
この「日本の方が上」という発言は、韓国メディアがこぞって報道。注目度の高さが窺える。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
