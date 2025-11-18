U-17日本、北朝鮮戦のスタメン発表！ 難敵撃破で14年ぶりの８強進出へ！【U-17W杯】
カタールで開催されているU-17ワールドカップ。廣山望監督が率いる日本は現地11月18日、ラウンド16で北朝鮮と対戦する。
試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。
GK
１村松秀司
DF
２藤田明日翔
５元砂晏翔仁ウデンバ
16メンディーサイモン友
17竹野楓太
MF
８小林志紋
14川本大善
19和田武士
20瀬口大翔
FW
10吉田湊海
18マギージェラニー蓮
予想フォーメーションは３−４−２−１で、GKは村松、３バックは右から元砂、藤田、メンディー、ダブルボランチは川本と和田、ウイングバックは右に竹野、左に瀬口、２シャドーは吉田と小林志、１トップはマギーだ。
アジアの強豪国を相手に勝利を掴み、2011年大会以来のベスト８進出を果たせるか。試合は日本時間で19日の０時15分にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
