¡Ø¤¢¤ó¤¿¤¬¡Ù¿·¥¥ã¥é¤Ë¥Í¥Ã¥È¡ÖÇú¾Ð£÷¡×¡¡X¾ã³²¢ª¥¹¥ì¥Ã¥º¤Ç¼Â¶·Â¿¿ô¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²ÆÈÁ¡¢ÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢TBS·Ï²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤ÎÂè7ÏÃ¤¬¡¢18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±ºî¤ÏÃ«¸ýºÚÄÅ»Ò»á¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¡Ê¤Ö¤ó¤«¼Ò¡Ë¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¡ÖÎÁÍý¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃË½÷¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¡É¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤¯ºÆÀ¸¥í¥Þ¥ó¥¹¥³¥á¥Ç¥£¡£Îø¿Í¤Î¤¿¤á¤ËÎÁÍý¤òºî¤êÂ³¤±¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤Ã¤¿»³´ß°¾Èþ¡Ê²ÆÈÁ¡Ë¤È¡¢¡ÖÎÁÍý¤Ï½÷¤¬ºî¤ë¤â¤Î¡×¤È»×¤¤¹þ¤àÄâ¼ç´ØÇò¤Ê³¤Ï·¸¶¾¡ÃË¡ÊÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ë¤¬¡¢ÊÌ¤ì¤ò·Ð¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡Âè7ÏÃ¤Ï¡¢¾¡ÃË¡ÊÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ë¤È°¾Èþ¡Ê²ÆÈÁ¡Ë¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ¾¿Æ¤ËÊÌ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸À¤¤½Ð¤»¤º¤Ë¤¤¤ëÃæ¡¢°ì½ï¤Ë»²Îó¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿ÃÏ¸µ¡¦ÂçÊ¬¤ÎÍ§¿Í¤Î·ëº§¼°¤¬¹ï¡¹¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢°¾Èþ¤Ï¤Õ¤ÈÌÜ¤Ë¤·¤¿Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¤Ë»Ð¡¦¤µ¤è¤ê¡ÊµÆÃÓ°¡´õ»Ò¡Ë¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¡£¤·¤«¤â¤½¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡¢Èà»á¤ÈÊÌ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÄØ¡ÊÃæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¡ÃË¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤¤¤¶¡¢·ëº§¼°¤Ë¸þ¤±¤ÆÊÌ¡¹¤ËÂçÊ¬¤Øµ¢¾Ê¤·¤¿¾¡ÃË¤È°¾Èþ¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²È¤Ëµ¢¤ë¤È¡¢Î¾¿Æ¤¿¤Á¤Ï2¿Í¤ËÌÛ¤Ã¤ÆÎ¾²È¤Î¿©»ö²ñ¤ÎÍ½Äê¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ÊÌ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸À¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÎ¾²È´é¹ç¤ï¤»¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤·¤«¤·¾¡ÃË¤Ï¡¢°¾Èþ¤¬¤º¤Ã¤È±£¤·¤Æ¤¤¿¡È²ÈÂ²¤ÎËÜÍè¤Î»Ñ¡É¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢¤¢¤ë°ì¸À¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¤È¤¤¤¦Å¸³«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡Î¾²È¤Î´é¹ç¤ï¤»¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç°¾Èþ¤Î²ÈÂ²¤¬ËÜ³ÊÅª¤ËÅÐ¾ì¡£²óÁÛ¥·¡¼¥ó¤ÇÅÙ¡¹ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿Êì¡¦»³´ßµ®·ÃÌò¤Î¤·¤å¤Ï¤Þ¤Ï¤ë¤ß¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢»Ð¡¦»³´ß¤µ¤è¤êÌò¤ÎµÆÃÓ°¡´õ»Ò¡¢Éã¡¦»³´ßÀµ»ÊÌò¤ÎÀ±ÅÄ±ÑÍø¡Ê¸µ¤Û¤Ã¤·¤ã¤ó¡£¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷»þ¤Ë¤Ï¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤ÊÀÜÂ³ÉÔÎÉ¤¬È¯À¸¡£»ëÄ°¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÖX¤¬ÉÔ¶ñ¹ç¤ÇÒì¤±¤Ê¤¤¤«¤é¥¹¥ì¥Ã¥º¤Ë¤¤¿¡×¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¤³¤³¤Ç¼Â¶·¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Â¿¿ô¡£»³´ß²È¤¬½¸·ë¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ê¤ãÇ»¤¤²ÈÂ²¤À¤ï¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¤Û¤Ã¤·¤ã¤ó¤¸¤ã¤ó¡ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¡×¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¤Û¤Ã¤·¤ã¤ó¤ÇÇú¾Ð£÷¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Í¥Ã¥ÈÇú¾Ð¡ª¶¯Îõ¤Ê¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼
