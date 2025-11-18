◇国際親善試合 日本代表３―０ボリビア代表（１８日・国立）

サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１９位）が、ボリビア代表（同７６位）を３―０で退け、３連勝を飾った。

６月にアジアでの戦いが終わり、９月からの６試合は今まで対戦できなかった南米やアフリカの国と対戦してきた。９月のメキシコ戦（０△０）、米国戦（０●２）、そしての１０月のパラグアイ戦（２△２）と停滞もあったが、ブラジル戦（３〇２）での歴史的勝利以降は３連勝を飾った。森保一監督は「メンバーは多少入れ替わりながら、チームの戦い、攻守におけるコンセプトを選手たちがピッチ上で表現するという部分、クオリティーは上がっていった」と手応えを示す。

特に守備面で、日本の杯プレッシャーを相手がどう交わしてくるか、そしてマークをはがしてくる相手にどう対応していくかの対応力が向上したという。来年６月開幕のＷ杯本大会のメンバー発表まで残すは来年３月の２試合のみ。森保監督は「Ｗ杯本大会で勝つために、選手個々の（さらなる）レベルアップをお願いしたい」としつつ、「対戦相手も今やっていることを必ず分析してくる、その上を我々が後出しじゃんけんしていけるように、戦術の部分は我々スタッフがさらに上げていく準備をしていかなければならない」と言葉に力を込めた。