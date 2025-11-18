本屋大賞を受賞した小説『同志少女よ、敵を撃て』や、映画化された『傲慢と善良』、『六人の嘘つきな大学生』など、数々の装丁を手がけているアーティストの雪下まゆさん（29）にインタビュー。小説の装丁のほかにも、音楽ジャケットや、広告ポスターなどに起用。過去には4人組バンド・Official髭男dismや、お笑いコンビ・空気階段のライブグッズを手がけています。

そして現在、オリジナル作品として“顔”をメインにした作品を制作し、『FACE』と題した個展を東京・銀座で開催（11月24日まで）。さらに、11月28日には2021年以降のアートワークを収録した作品集も出版されます。今回、出版業界からオファーが絶えない雪下さんに、装丁を制作したときの裏話や、絵を描く原動力を伺いました。

■装丁で伝える作品の良さ

雪下さんの絵は写実的でありながら、デフォルメやラフなタッチを残した画風が特徴です。

――雪下さんの絵には表情や視線から感じるものが多い気がしますが、何か自身に影響を受けたものはありますか？

映画監督のデヴィッド・リンチっていう人がすごく好きで、10代の時に映画を見て衝撃的で、“静かな狂気”だったり、“日常の中に潜む違和感”みたいなものを描いてるなと感じて、（自分も）人物を描くときに、その人の裏側の言葉にできないようなものを探して描きたくなったりしますね。

――小説の装丁を手がけるときは、どんなことを気をつけていますか？

小説の装丁は特に、作家さんの作品ありきの絵なので、どうやってその作品の良さをパっと見で伝えられるか、みたいなことを中心に考えていて、出てくる登場人物の内面とかが、本屋さんに来た人に“パっと見で伝わるように描こう”というのを意識しています。人物のポーズとかでそれ（人物の内面）が伝わるから意識しています。

今まで依頼いただいた小説の内容が、自分の考えていることとすごく近いものばっかりで、この主人公には共感できないなとか、そういうのが全くないので、制限の中でも自分の表現をしやすいですね。

■2022年に本屋大賞を受賞した『同志少女よ、敵を撃て』の装丁を担当

作家・逢坂冬馬さんに小説『同志少女よ、敵を撃て』は、人類史上最悪の戦争ともいわれる“独ソ戦”を舞台にした物語で、母親を殺された主人公の少女が復讐（ふくしゅう）のために、ソ連軍へ志願し、兵士に変わっていく様が描かれています。

――『同志少女よ、敵を撃て』の装丁はどのようにして描かれましたか？

この表紙は逢坂さんから、“こういう構図で描いてほしい”っていう要望をいただいたので、それに沿って描いた形でした。主人公がまだ子供なんですけど、“強くいなきゃいけない”っていう葛藤だったりを、瞳を通して表現できたらいいなと考えながら描きました。

また、出版社の編集担当者は、なぜ雪下さんに依頼したのか。早川書房の編集担当・茅野さんに理由を伺いました。

【早川書房編集部・茅野さんより】

本作は、「遠い世界の、昔の物語」だとは思わずに、今を生きる女性にこそ届けたいという想いがありました。少女の強い瞳を描いてもらうことを考えた時、いままでにない新しい組み合わせとして、雪下まゆさんに依頼をしました。作家の逢坂冬馬さんに同席していただき、どのような構図にするかを話し合いました。タイトルと合うよう、兵士となった主人公が戦場で銃を構える姿（うしろに教官イリーナ）でお願いしました。『無我の境地にいるセラフィマ』を描いてもらうため、あまりセラフィマの表情を豊かにはしないことも、逢坂さんからリクエストとして入っていました。書店では、「タイトルを忘れてしまったのだけど、銃を持っている女の子の表紙の…」という問い合わせが多くあった、と当時、書店員さんから聞き、表紙の影響力の強さを感じました。

■映画化された小説『傲慢と善良』の装丁も担当

作家・辻村深月さんによる小説『傲慢と善良』。マッチングアプリをきっかけに出会って交際する2人を描いた作品です。婚約者が姿を消してしまい、居場所を探すために彼女の過去と向き合う物語になっています。Kis-My-Ft2・藤ヶ谷太輔さんと俳優・奈緒さんによって映画化されました。

――『傲慢と善良』の装丁はどのようにして描かれましたか？

婚活の話なんですけど、（小説の中の比喩で）どこに正解があるのか分からないごちゃごちゃしたものが、都会の雑踏みたいな感じで窓に反射していて、その窓を眺めながら、主人公がその中でどうやって正解を見つけていくかみたいなことを考えているっていうのをイメージして描きました。

映画化したときに、主人公の真実役だった奈緒さんが、装丁の女の子の顔とすごく似ていて、辻村さんと、偶然というか“すごいね”みたいなお話をされていて、そういうことがあるとすごくうれしいですね。

朝日新聞出版の書籍編集部・四本さんにも起用したきっかけを伺いました。

【朝日新聞出版書籍編集部・四本さんより】

作品のゲラを読んでいただいたあとに、新宿の喫茶店で打ち合わせをさせていただきました。夜景をバックに、タクシーに乗っている場面を描くということがその場で決まり、新宿の街にそのままロケハンに雪下さんが向かわれていったことを鮮烈に覚えています。店頭でとにかく目立つ、繊細なタッチのイラストであるのに、強度があるというのが素晴らしいと思います。文庫版のイラストに関しては、「真実と目があって、そのあと目が離せなくなって買いました」との読者の方からの声をよく聞きました。

■装丁作品たちを含む作品集

雪下さんにとって第2弾となる作品集『FACE The Artworks of Mayu Yukishita』（28日発売）のために、新たに6点のオリジナル作品が制作されました。24日まで開催されている雪下さんの個展で展示されています。

――個展はどのような内容になっていますか？

初期の頃は、フィルムカメラで自分の顔を撮影して、それを見ながら描くことが多かったので、今回、友人に自分の顔を撮影してもらって描くっていうテーマも含めて“FACE”っていうタイトルにしました。2015年に描いた作品と今年描いた作品があるんですけど、10年の間に自分の中で変わったものと、変わらないものがあるなと思って2つを並べました。

――オリジナル作品を描くときは、小説の装丁を描くときとの違いがどんなところにありますか？

個展とかで出す作品に関しては、今社会に対してだったり、自分に対して、どういうことを考えているのかを一旦整理して、それを描くみたいになっていて。去年の個展だと、当時自分がモヤモヤして考えていることってなんだろうって分解して考えいった時に、SNSとかですぐ誰かが悪者になってみんなでたたいたりとか非難したりとか、正しいものがよく分からなくなっているな、みたいなことで、モヤモヤ考えることがあって。そのテーマで描きたいと思って去年は描きました。

――11月28日に出版される、自身2作目の作品集はどんな作品が収録されますか？

作品集を初めて出したのが2021年だったので、そこから2025年までのクライアントワークを中心に構成した作品集になっています。

――絵を通して世の中に伝えたいことは何ですか？

自分が悩んでいるときに、昔の人が描いた小説とか、哲学者の人の本とかを読んでいて、自分と同じ悩みを持っている人がいたんだって勇気づけられることがあって、自分の絵も、そういう存在でありたいって思っています。私も同じようなことで悩んでいたりするし、“仲間がいるよ”みたいな感じで、小さい居場所的なものになったらいいなと思って絵を描いています。