「冬の移籍はないですね、たぶん」プレミア強豪が関心の久保建英、自身の去就に言及「さすがに…」
レアル・ソシエダの日本代表MF久保建英は、プレミアリーグの強豪トッテナムからの関心がしきりに取り沙汰されている。
契約解除金6000万ユーロ（約107億円）を満額用意するとの現地報道もあるなか、久保本人が去就に言及した。
３−０で快勝した11月18日のボリビア戦後の取材で、移籍報道について質問を受けたレフティは、「冬の移籍はないですね、たぶん」とコメントした。
「いらないリスクじゃないですかね、冬の移籍は。さすがにないと思います」
ワールドカップを控えた今冬に、環境を変える意思はないと強調した。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
