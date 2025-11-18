スコアは３−０も簡単な試合ではなかったボリビア戦。苦しい時間帯に耐えた主力CBが語った“こだわり”とは？【日本代表】
2025年11月18日、日本代表が国立競技場でボリビア代表に３−０と勝利。スコア上は快勝に映るが、１−０で迎えた後半は押し込まれる時間帯もあり、簡単な試合ではなかった。それでも勝てたのは受け身になった状態でも焦れずに耐えたからだろう。
その意味でボリビア戦の３−０は“我慢の勝利”と言えた。３−４−２−１システムで３バックの一角を担った主力CBの板倉滉に「守備の勝利だったのでは？」と尋ねると、以下の答が返ってきた。
「（後半は）相手も慣れてきてリズムを掴んできて少し難しい試合展開になり得ましたが、ピッチ内でディフェンダーとコミュニケーションをとりながらできました」
板倉がこだわっていたのは「“ゼロ”をキープし、無失点で終えること」だった。それを実践できたのは収穫のひとつだろう。板倉は語る。
「ピンチはありましたが、無失点で終われたのは良かったです」
この日、GKを含め守備陣はボリビアに決定的なシュートを打たせていない。“ゼロへのこだわり”が、３−０の勝利に結びついた。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
