2017年1月10日に逮捕された、大手出版社の編集次長 パク・チョンヒョン容疑者。自宅で妻の首を絞めて殺害した疑いが持たれた。

パクは数々の人気マンガを担当してきた敏腕編集者。容疑を否認し、さらに「妻は自殺したのだ」と主張。裁判では一審で有罪判決が下されるも、最高裁による差し戻し判決が出されるなど紆余曲折を経ながらも、最終的にパクの有罪が確定した。

服役中のパクに番組スタッフが取材を申し込んだところ、関係者を通じて本人からの手紙が届いた。今回は捜査資料、裁判資料に基づく有罪とされるストーリーと、弁護側が主張した裁判での内容や関係者への取材に基づく無罪を主張するストーリー、その両方を再現ドラマで紹介した。

2016年8月9日深夜2時45分、パクから妻が意識を失っていると通報が入った。救急隊長が到着し、妻はただちに病院へ搬送された。

午前3時、警察官がパク宅に到着。

事件から2時間後の午前4時40分、搬送先の病院で妻の死亡が確認された。

事情聴取を受けたパクは妻が階段から落ちたと説明。午後4時16分、パクの立ち会いのもと任意の実況見分が行われ、妻が倒れていた階段下とその付近から妻のものとみられる血痕が発見された。

翌日、現場検証の結果を受けて二度目の事情聴取が行われた。するとパクは「妻は階段から落ちたのではありません。自殺したんです」と供述を一変。包丁を持った妻から子供を守るため2階の子供部屋に逃げたところまでは前の供述と同じだったが、その後妻がジャケットで首を吊っているのを発見したと話したのだ。

突如供述を変えたパクは、その後殺人容疑で逮捕される。そして判決が出るまでの8年半、検察と弁護側の主張は真っ向から対立した。

検察側の主張は、事件当日、パクが歩いて帰宅し家に着いたのは1時頃。帰宅後に口論となり、1階の寝室のマットレスの上で妻の首を絞めて殺害。

その後2階に運び階段の上から突き落としたというもの。

弁護側の主張は、パクが1時頃に帰宅すると妻は包丁を持っており、子育てで悩んでいた妻は錯乱した様子で赤ちゃんを抱いたままパクは子供部屋に逃げ込み、ドアに背中を押しつけた。

しばらくして階段を落ちるような音がして階段を見ると、妻が倒れていた。首にパクのジャケットを巻いており、手すりにもかかっていた。その後、119番通報したという主張だ。

裁判では懲役11年の判決が言い渡され、紆余曲折を経て有罪判決が確定した。

番組に届いたパクからの手紙。パクが最も後悔しているというのは、妻を病院に連れて行かなかったこと。また「あの夏、疲弊していく妻を、自分だけで支えられると思っていた」という。手紙には家族への思いも記されていた。

現在は、パクの母親が4人の子供たちを育てており、出所後は共に暮らす予定だという。