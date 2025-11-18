大泉洋主演のテレビ朝日ドラマ「ちょっとだけエスパー」第５話が１８日に放送された。

ちょっとだけ異能力が使える文太（大泉洋）たちが「ビットファイブ」と名乗ることになる中「ある組織が受け渡しを行うアタッシェケースを奪って海中に沈める」ミッションが下り…終盤にビットファイブの活動を妨害する市松（北村匠海）らヴィランことヤングスリーが立ちはだかった。

ヤングスリーも若干ポンコツだったが、バトル中に突然、謎の白い男（麿赤兒）が現れ、「ジャンクションを戻しに来た」と雪を降らせて、ヤングスリーとともに消え去った。

８２歳・麿赤兒のド迫力にネットも騒然。「えっっ！」「急に麿赤兒さんがぶち込まれたぞ」「この世を支配してそう感あって強すぎる」「大森南朋さんのお父さん出てきたー」「大森南朋さんのパパ」「神様みたいな麿赤兒出てきたんだけどｗ」「未来人なんか？」「吉田鋼太郎さんに続き麿赤兒さん出てきてビックリした」「麿赤兒登場は物語のギア加速がすごい」「麿赤兒が出てるドラマ絶対説」と反応する投稿が集まった。