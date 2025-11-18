◆第４２回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）

マイルＣＳは、リピーターが強いレースだ。２０、２１年にはグランアレグリアが連覇しており、昨年覇者のソウルラッシュは一昨年に２着。過去１０年で見ると、６頭が複数回馬券圏内に入っている。この相性の良さは、押さえておきたい。

もう一つ注目した点が、距離短縮組の安定感だ。前走同距離（１６００メートル）組と短縮組の複勝率を比べると、前者が１４・１％で後者が２４・５％と差が開いている。なかでも、１８００メートルの毎日王冠から臨戦した組は２９・２％と優秀だ。

リピーターと距離短縮組。今年のメンバーでは、この二つを満たすエルトンバローズがやはり気になる。マイルＣＳには３年連続の出走で、２４年は７番人気２着と穴を開けた。前走の毎日王冠（５着）は本命にしたが、ラストの反応を見る限り、骨折明け２戦目で、まだ良化途上だったのだろう。１週前追い切りの動きからは、力強さが増した印象を受けた。

ジャンタルマンタル、ソウルラッシュ、アスコリピチェーノが実績では抜けている。しかし、エルトンバローズも、そこに食い込むチャンスがありそうだ。

（水納 愛美）