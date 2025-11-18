フリーアナウンサー大島由香里（41）が18日、TBSラジオ「大島由香里 Brand−New Morning」（月〜木曜前5・00）に生出演し、フリー転身後の悩みを打ち明けた。

この日はお笑いコンビ「ナイツ」がゲスト出演。1週間でラジオ5番組に出演している2人に、大島は「よく話すことあるなって思っていて」と感心した。

塙宣之は「話すこと、なくなりますよ」と素直に回答。話すネタは「何も決めていない」といい、「何でもいいんじゃないですか？あったことを話せば」と助言した。また、大のドラマ好きでもあり、「ドラマの話をすれば、ストーリーを話せば意外にいいじゃないですか」とも話した。

フジテレビの局アナ時代は、事象を公平に伝えるのが大事な仕事だった。それがフリー転身後との大きな違いだという。「アナウンサーって、自分のことを話さないで仕事をするんですよね。なので、自分のことを話しちゃいけないという頭というか、ルールというかが勝手にできていて。フリーになった時に絶対最初にそこにぶつかる」と、壁にぶち当たっていることを告白した。

そんな大島に、塙は失敗談の大切さを熱弁した。「できないことの方がおもしろいですよ。人が成功する話よりも、失敗した話の方がたぶん人は好きですから。毎年、『アメトーーク！』の運動神経悪い芸人なんて、出たくないんですよ。特に芸人なんていうのは、演技が下手だとか、運動神経が悪い方がネタになるじゃないですか？」。その上で「だから、できないところの方をもっと見せた方がいいんじゃないですか？」とアドバイスを送った。

その言葉が腑に落ちたのか、大島は「なるほど〜！」と返答した。「ついつい、これを成し遂げたとか、これを頑張ったというのを言いたくなりますけど、失敗の方がネタになりますね」。さらに「めちゃくちゃ失敗してますね。失敗まみれですけど」と、“ネタ豊富”であることに気づいたようだった。