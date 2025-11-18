DJIは、アクションカメラの新モデル「Osmo Action 6」を発表、同時に発売した。直販価格は、本体とバッテリーなどがセットになった「スタンダードコンボ」が6万1270円、予備バッテリーや充電ケースが付属する「アドベンチャーコンボ」が7万7440円。

「Osmo Action 6」は、同社のアクションカメラとして初めて可変絞り（f/2.0～f/4.0）に対応した。周囲の明るさに応じて自動で絞りを調整できるほか、マクロ撮影などで被写界深度をコントロールしやすくなる。

イメージセンサーには、新開発の1/1.1インチスクエアCMOSセンサーを採用した。ピクセルサイズは2.4μm相当で、最大13.5ストップのダイナミックレンジを確保する。これにより低照度環境での画質が向上し、「スーパーナイトモード」では暗所でも最大4K/60fpsの撮影が可能となる。

新機能として「4Kカスタムモード」を搭載する。正方形に近いスクエアセンサーの特性を活かし、撮影後にアスペクト比をトリミングすることで、画質を損なわずに縦向き・横向き動画を生成。カメラを物理的に回転させる必要がなくなる。

動画性能では、4:3比率で最大4K/120fpsの撮影に対応するほか、1080p/240fpsの映像を補間して960fps相当で再生するスーパースローモーション機能も備える。色域は10-bit D-Log Mをサポートし、本体画面でのプレビューも可能となる。



主な仕様

バッテリー駆動時間は最大4時間。急速充電に対応し、約22分で80％まで充電できる。

本体には50GBのストレージを内蔵しており、メモリーカードがない状態でも記録が可能だ。本体の防水性能は水深20mまで、別売の防水ケース使用時は60mまで対応する。

音声面では、DJI Micシリーズ（Mic 2、Mic 3、Mic Mini）のトランスミッターを最大2台までレシーバーなしで直接接続できる。

別売アクセサリーとして、最短焦点距離を11cmまで短縮できるマクロレンズや、画角を182度まで広げるFOVブーストレンズなども用意する。

項目 仕様 センサー 1/1.1インチ スクエアCMOS（ピクセルサイズ 2.4μm相当） レンズ（絞り） f/2.0～f/4.0 可変絞り 画角（FOV） 標準：155°FOVブースト（別売レンズ使用）：182° 動画性能 最大 4K (4:3)：120fpsスーパーナイトモード：最大 4K/60fpsスローモーション：最大 1080p/240fps（補間で960fps相当） ダイナミックレンジ 最大13.5ストップ 手ブレ補正 RockSteady 3.0 / 3.0+、HorizonBalancing、HorizonSteady ズーム 最大2倍（ロスレス） カラー 10-bit D-Log M 内蔵ストレージ 50GB 防水性能 単体：20m防水ケース使用時：60m 動作環境温度 -20℃まで対応 バッテリー 種類：Osmo Action エクストリームバッテリーPlus（1950 mAh）駆動時間：最大4時間充電：約22分で80％まで急速充電 オーディオ 内蔵マイク：3基（ステレオ録音、風ノイズ低減）外部接続：DJI Mic 2 / Mic 3 / Mic Mini トランスミッターの直接接続（最大2台）