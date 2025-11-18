H&M Studioのホリデー♡華やか36型限定カプセルコレクション

H&Mの最上位ライン「H&M Studio」から、ホリデーシーズンに向けた限定カプセルコレクションが登場♡1980年代の躍動感と現代のミニマルさを融合させた全36型は、ドラマティックでグラマラスなラインアップ。ワンピースやタキシードスタイル、アクセサリーまで揃い、ホリデーシーンでの特別なスタイリングを楽しめます。

華やかで大胆なウィメンズウェア

＜ラインナップ＞

ウールタキシードジャケット 価格：24,999円／フリルトリム コットンシャツ 価格：8,999円／ラインストーンイヤリング 価格：5,499円／スリットディテールウールパンツ 価格：16,999円

コレクションには、肩のシャープなブレザーやラッフルドレス、バックにスリットを入れたハイウエストパンツなど、存在感のあるアイテムが揃います。

透け感のあるスパンコールメッシュやウォッシュレザー、ジャカードなど多彩な素材を用い、ドラマティックで洗練されたスタイルを実現。

＜ラインナップ＞

（左）メッシュケープワンピース 価格：19,999円

（中央） プリントワンピース 価格：12,999円

（右）フリルカラーワンピース 価格：9,999円／フリルトリム メッシュ手袋 価格：4,999円

プリントワンピースやフリルカラーワンピースも登場し、華やかさを演出します。

セシールから新作が登場中♡冬の乾燥対策にぴったりの保湿インナー

アクセントを加える小物とアウター

＜ラインナップ＞

（左） ラインストーンイヤリング 価格：5,499円／ラインストーンダングルピアス 価格：4,999円／ビジューイヤーカフ 価格：2,999円／フリルトリム コットンシャツ 価格：8,999円

（右）ツイルベレー 価格：5,499円／フリルトリム メッシュ手袋 価格：4,999円／メッシュタンクトップ 価格：7,999円／スリットディテールウールパンツ 価格：16,999円／リボンディテールパンプス 価格：14,999円

アクセサリーには大きなリボンのパンプス、ラッフル裾のグローブ、レイヤードネックレス、ベルベットベレー帽など、スタイリングのアクセントになるアイテムが豊富。

＜ラインナップ＞

（左） フィットコットンシャツ 価格：9,999円／ラインストーンネックレス 価格：6,999円／ウールブレンド スーツパンツ 価格：16,999円／リボンディテールパンプス 価格：14,999円

（右）ウールブレンドストール 価格：9,999円／ウールブレンドコート 価格：34,999円／レザーヒールブーツ 価格：24,999円

＜ラインナップ＞

（左） ウールタキシードジャケット 価格：24,999円／フリルトリム コットンシャツ 価格：8,999円／ラインストーンイヤリング 価格：5,499円／スリットディテールウールパンツ 価格：16,999円／レザーヒールブーツ 価格：24,999円

（右）スパンコールイブニングドレス 価格：24,999円

アウターは大胆なチェック柄のウールコートやクロップド丈のウォッシュレザージャケットで、着こなしに自由度と華やかさをプラス。

タキシードジャケットとハイウエストパンツのセットアップもおすすめです。

発売日・価格・展開情報

発売日は2025年11月18日（火）、H&M公式オンラインストア（hm.com）の限定販売。商品型数は全36型で、価格帯は2,999円～49,999円（税込み）。

ドレス、ジャケット、パンツ、アクセサリーまで幅広く揃い、ホリデーシーズンに向けて特別なコーディネートを楽しめます。

H&M Studioホリデーで冬の特別な装いを♡

H&M Studioのホリデーカプセルコレクションは、1980年代のニューロマンティック精神と現代の洗練を融合させた全36型。

ワンピースやタキシードセットアップ、アクセサリーやアウターまで揃い、華やかさとドラマティックさを両立♡

冬の特別なひとときを彩るスタイリッシュなラインアップです。