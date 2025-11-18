【ベレン＝鬼頭朋子】環境省と国立環境研究所（国環研）は１７日、ブラジルで開催中の国連気候変動枠組み条約第３０回締約国会議（ＣＯＰ３０）で、日本の人工衛星「いぶきＧＷ」が捉えた温室効果ガスの観測データを企業などへ無償提供する新事業を来年１月から開始すると発表した。

損害保険ジャパンや三菱ＵＦＪ銀行がデータを基に排出源を特定し、顧客企業の温室効果ガス排出削減に役立てる。

メタンは同じ濃度ならば二酸化炭素を上回る温室効果があり、排出削減が世界的課題となっている。石油・天然ガスの採掘現場やパイプラインなどからの大量漏えいが問題となっているが、無色無臭で気づきにくい。

新事業では、日本が６月に打ち上げた「いぶきＧＷ」が捉えた大気中に含むメタンや二酸化炭素などの温室効果ガスの観測データを、国環研内の衛星観測センターを通じて国内外の企業や研究機関に無償提供。その第１弾として、損保ジャパンと三菱ＵＦＪ銀行に提供することになった。

損保ジャパンは、提供されたデータを独自解析し、漏えい情報を「リスクレポート」にまとめる。同社の貨物保険に加入し、液化天然ガス（ＬＮＧ）の生産・貯蔵に携わる企業や商社などに提供する事業を始める。三菱ＵＦＪ銀行は、提供データなどを基にメタンの漏えい箇所や規模を解析・特定し、顧客のエネルギー企業に提供する新ビジネスを計画する。

環境省や国環研は今後、国内外の幅広い企業にもデータを提供し、民間の脱炭素化を加速させたい考えだ。メタン漏えいの情報を収集し、各国や企業に発信している国連環境計画（ＵＮＥＰ）の「国際メタン排出観測所」へのデータ提供も予定する。ＵＮＥＰ気候変動部のルース・ド・クート副部長は「ＵＮＥＰの最優先課題はメタンの漏えい対策だ。日本の衛星データが加われば、より正確で信頼できる情報をエネルギー企業などに提供できる」と期待した。

国環研の谷本浩志・地球システム領域長は「地球温暖化対策を進めるためには、明確な根拠が必要だ。衛星データは、排出状況を客観的に把握する上で役立つ。企業や研究者に広く使ってもらうことで、排出削減につなげたい」と話した。