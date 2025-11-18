¤Þ¤ë¤Ç¸å¤í¤ËÌÜ¡ª¡¡Ä¶Àä¥´¡¼¥ë¤ÎMFÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ö¤¢¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼õ¤±¤¿»þ¤Ï¼«Ê¬¤Î·Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡þ¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¡ÆüËÜ3¡½0¥Ü¥ê¥Ó¥¢¡Ê2025Ç¯11·î18Æü¡¡¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡ÊFIFA¥é¥ó¥¯19°Ì¡Ë¤Ï18Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½¡ÊÆ±76°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£3¡½0¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£¸åÈ¾22Ê¬¤«¤éÅêÆþ¤µ¤ì¤¿MFÃæÂ¼·ÉÅÍ(25¡á¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹)¤Ï°µ´¬¤Î¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡¤Á¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¡£
¡¡FWÄ®Ìî¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç2ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¤¸åÈ¾33Ê¬¡¢º¸¤«¤é¤ÎFW¾åÅÄ¤Î¥Ñ¥¹¤òÃæ±û¤Ç¼õ¤±¤ë¤È¡¢°ì½Ö¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¸å¤í¤Ë²¼¤²¤Æ¸åÊý¤«¤éÍè¤¿Áê¼êDF¤ò¤«¤ï¤·¡¢¥´¡¼¥ëº¸¶ù¤Ë¥·¥å¡¼¥È¡£Ä¶Àäµ»¹ª¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¾åÅÄÁª¼ê¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¢¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼õ¤±¤¿»þ¤Ï¼«Ê¬¤Î·Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡×
¡¡¤Þ¤ë¤Ç¸å¤í¤ËÌÜ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¸«»ö¤Ê¸Ä¿Íµ»¤Ë¤â¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ì²ó°ú¤¤¤Æ¡¢¸å¤í¤ËÎ®¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤â¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Ë´°Á´¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥µ¥é¥ê¡£¤³¤ì¤ÇÂåÉ½ÄÌ»»22»î¹ç¤Ç10ÆÀÅÀ¤ËÅþÃ£¤·¡¢È´·²¤Î·èÄêÎÏ¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
