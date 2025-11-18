俳優の小泉孝太郎（47）が18日放送のテレビ朝日系「孝太郎＆ちさ子プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見」（後7・00）に出演した。

この日は「市川團十郎一家が勢揃い！成田屋の今に迫る！」。市川團十郎が長女・麗禾と長男・勸玄と家族そろって出演した。孝太郎は、小泉家と市川家が昔から家族ぐるみの交流があることを明かし「僕が團十郎さんとお会いする前から、家でも團十郎さんの話になってました。当時、市川新之助さんの時から。父も“凄い歌舞伎役者だ”と」と振り返り、初めて連れられた歌舞伎も團十郎のものだったと語った。

これを聞いた團十郎は「僕、孝太郎さんが俳優になる前に、お父様とおじ様とかおば様が“あの子俳優になるんだけどどう思う？”って。ずっと聞かされてました」と告白。これに孝太郎は「そんなこと言われてた！？すみません余計なことを」大笑い。團十郎は「それはまあ、僕は知らないですけどいいんじゃないですか？って」と答えていたことを明かした。

孝太郎はさらに、純一郎氏が團十郎の新聞の切り抜きを自宅に飾っていたと明かし「“日本の歌舞伎を背負う方。新之助がどういう風な役者さんか目に焼き付けておきなさい”って」と、純一郎氏に言われた言葉を振り返った。