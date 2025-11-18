【ハニーズの上品グレー】が40・50代におすすめ！ サマ見え狙える♡「秋冬アイテム」

落ち着いたトーンが似合う秋冬コーデ。なかでも【ハニーズ】の一部店舗で展開されている、大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシア ルッソ）】のグレーアイテムは、上品で落ち着いたオシャレが楽しめそうなデザインが豊富です。他のカラーとも合わせやすく、カジュアルにもきれいめにも着まわせそう。今回は、40・50代の大人女性におすすめの「上品グレー」の「秋冬アイテム」をピックアップしました。

控えめなラメ & スパンコールで、ほんのり華やか

【GLACIER lusso】「スパンコールニット」＜杢チャコール＞\4,980（税込）

シンプルなVネックニットに、ラメとスパンコールが散りばめられたトップス。ダークトーンの杢チャコールにラメ & スパンコールの控えめなきらめきが、華やかなニュアンス感をプラスしてくれそう。浅めのVネックデザインなので、1枚で着ても上品見えし、シャツやタートルネックを重ねてもオシャレに決まるはず。公式サイトによると「ゆったりめの幅と腰回りが隠れる丈感」とのことで、体型カバーにも期待大。

ボタン無しですっきりきまる上品カーデ

【GLACIER lusso】「トッパーカーディガン」＜杢グレー＞\4,980（税込）

ニュアンス感のある明るめのグレーで、やわらかな雰囲気のカーディガン。ボタンのないすっきりとしたデザインは、大人世代のきれいめコーデにもぴったりです。オンオフ問わず着回せそうな、シンプルさも魅力的。公式サイトによると「もちっとハリ感のあるダブルジャカード素材」なのだそうで、快適な着心地を期待しつつ、高見えを狙える質感もポイントです。

大人のきちんと見えが叶うパンツ

【GLACIER lusso】「ストレートパンツ」＜グレーＭｉｘ＞\4,980（税込）

濃いめのグレーが落ち着いた印象を醸し出す、ストレートパンツは大人らしくきちんとしたオシャレを楽しみたい日にぴったり。タックとセンタープレスで、気になるお腹まわりもカバーできそう。公式サイトによると、「ストンと落ちる太すぎないシルエットとセンタープレスで脚をすらっと綺麗に見せる」のだとか。休日にはあえてラフなトップスを合わせて、きれいめカジュアルスタイルを楽しむのもおすすめです。

ストライプ柄がアクセントのきれいめジャンスカ

【GLACIER lusso】「Ｖネックジャンスカ」＜グレーストライプ＞\4,980（税込）

ストンと落ちるシルエットで体のラインを拾いにくく、すっきりと着られそうなジャンスカもグレーがイチオシ。上品なグレーに華奢なストライプが入ったノーブルなデザインで、ジャケットスタイルにも合わせられそう。深めのVネックと縦のラインを強調するストライプ柄は、大人女性にぴったりの洗練ムードを呼び込んでくれるはず。インナーを変えたり羽織りをプラスしたりと、コーデを考えるだけで楽しくなるかも。

