2025年11月、お笑いコンビ・キングコングのカジサックこと梶原雄太の娘である、梶原叶渚が自身のTikTokを更新。金髪のイメチェン姿を披露した。

参考：【写真】「めっちゃ似合ってる！」金髪＆リップピアス姿の梶原叶渚

梶原は2024年8月に、芸能事務所『スターダストプロモーション』に所属を発表。事務所への所属を皮切りに、同年9月にはファッションブランドの『ユニクロ』『しまむら』のモデルに起用されるなど、活躍が目覚ましい。2025年10月にはSeventeen専属モデルにも選出され、モデルとしても活躍の幅を広げている。

TikTokではダンス動画を中心に投稿している梶原。家族がYouTubeなどに出演していることもあり、兄妹とプライベートのような動画なども投稿しており、素の姿とタレントの姿とのギャップで人気を集めているようだ。

今回の動画は、黒髪ロングの姿から金髪姿に一瞬で変身する様子が写し出されている。金髪になるとともに、リップピアスを装着し、ファッションもオーバーサイズのパーカーに着替え、印象を大きく変えた姿を見せた。

コメントでは「可愛すぎる」「イケメンなんだけど」「めっちゃ似合ってる！」など、ガラリと変わった雰囲気に反響が集まった。SNSだけではなく、モデルにテレビ出演など、徐々に露出の場を増やしている梶原。今後の活躍も追っていきたい。

（文＝向原康太）