◇サッカー国際親善試合 韓国1ー0ガーナ（2025年11月18日 韓国・ソウル）

サッカー韓国代表（FIFAランク22位）は14日、国際親善試合でガーナ代表（同73位）に1―0と勝利。年内最終戦を白星で飾り3連勝締め。26年W杯北中米大会へ向け弾みをつけた。

韓国は2―0と勝利したボリビア戦から主将のFWソン・フンミン（ロサンゼルスFC）、MFイ・ガンイン（パリSG）、DFキム・ミンジェ（Bミュンヘン)などの主力が引き続き先発出場。

0―0のまま迎えた後半17分、FWソン・フンミンに代えFWファン・ヒチャン（ウルバーハンプトン）を投入。すると直後の同18分、MFイ・ガンインの右からのクロスをDFイ・テソクが押し込み値千金の先制弾。

勢いに乗ると、FWファン・ヒチャンがドリブル突破からエリア内で倒されPKを奪取。しかし同29分、自らキッカー務めるとシュートは相手GK止められ追加点ならず。それでも1点のリードを守り切って3連勝を飾った。

一方、ガーナは日本戦で負傷交代したMFフランシス（トゥールーズ）に加えエースのFWセメニョ（ボーンマス）とDFサリス（モナコ）も“負傷欠場”。主力3人を欠きながら韓国を上回る8本のシュートを放ったが、無得点に終わり2連敗を喫した。