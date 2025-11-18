サッカー・キリンチャレンジ杯 日本―ボリビア（１８日・国立競技場）――年内最後の試合で、日本（世界ランキング１９位）はボリビア（同７６位）に３―０で快勝した。

日本は４分、鎌田のゴールで先制。７１分に町野が押し込み追加点を奪うと、７８分には中村が豪快に決めて突き放した。

５試合ぶりの先発でフル出場した遠藤は「高いパフォーマンスを出さないといけないという思いでプレーした」と言うが、先取点の起点となった後は相手に簡単にかわされたり、パスミスをしたりと持ち味だったはずの安定感を欠いた。絶対的存在だった主将も、所属クラブで出番は少なく、同じボランチの佐野の台頭などもあって盤石な立場ではない。「全てに満足しているわけではない。（来年）３月にいい顔して会えるように頑張っていきたい」と力を込めた。

日本・森保監督「少しでも集中が切れたり切り替えが遅かったりすれば、失点してもおかしくなかった。自信につなげたい。（監督１００試合目に）私一人でやってきたわけではないし、感慨はないのが正直なところ。チーム一丸で戦ってこられたからこそ今がある」

ボリビア・ビジェガス監督「日本とパラグアイ、ブラジルとの試合を見て、難しくなることはわかっていた。失点して選手たちに迷いが生じた」