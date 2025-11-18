日中両国の外交当局は１８日、北京の中国外務省で、局長協議を開催し、台湾有事と「存立危機事態」を巡る高市首相の国会答弁を機に急速に冷え込んでいる日中関係について議論した。

日本側は、首相答弁は政府の従来の立場を変えるものではないことを説明して理解を求めたが、中国側は撤回を求めて譲らず、双方の溝は埋まらなかった。

協議には、金井正彰外務省アジア大洋州局長と劉勁松（リウジンソン）中国外務省アジア局長が出席した。首相が７日に関連の答弁をした後、日中両政府の高官が対面で協議するのは初めて。

日本外務省によると、金井氏は、日本の立場は中国を「唯一の合法政府」と承認した１９７２年の日中共同声明から変わらず、首相答弁は従来の立場を変えるものではないと伝えた。中国側の発表では、劉氏は答弁が「（台湾は中国の一部という）『一つの中国』原則に反し、中日関係の政治的基礎を根本から破壊するものだ」と主張。「実際の行動で誤りを認めて正す」よう、撤回を求めた。

金井氏は、中国の薛剣（シュエジエン）駐大阪総領事が首相答弁に関連して、「その汚い首は一瞬の躊躇（ちゅうちょ）もなく斬ってやるしかない」などとＸ（旧ツイッター）に投稿した問題も提起した。改めて強く抗議するとともに、中国側に適切な対応を取るよう要求した。

中国政府が「日本の治安が不安定だ」などと主張して中国国民に日本への渡航を控えるように注意喚起したことについても、「治安は決して悪化などしていない」と反論し、中国側に再考を求めた。在留邦人の安全確保も申し入れた。

日本側は今後も中国側に粘り強く説明を重ね、理解を求めていく方針だ。中国外務省は、李強（リーチャン）首相が南アフリカで開かれる主要２０か国・地域首脳会議（Ｇ２０サミット）で高市首相と会談する予定はないと明らかにしているが、木原官房長官は１８日の記者会見で、「日中間の様々な対話を行うことに日本側はオープンだ」と語った。