カラノアが、11月26日にニューシングル「Sugoroku」をリリースすることが決定した。

バンドという枠組みを見事に裏切った前作「番」の次に生み出した楽曲は、タイトなビートが聴く人の歩みを煽る疾走感万歳のドラムンベース。多重なトラックにギミックを詰め込んだアレンジや、左右で鳴り響く難解なギターフレーズがカラノアらしさを残しつつ、それらを新たなジャンルに落とし込むことで、雄大（Vo）のトラックメイクにおける新たな才を見出せる一曲となっている。

ジャケットはnico itoが制作。「Sugoroku」=「人生ゲーム」の駒が象徴的なデザインで、カラフルなポップさの中にどこかレトロな哀愁が漂うジャケットに仕上がった。

さらに、12月17日には現在放送中のTVアニメ『ガチアクタ』第2クールエンディング主題歌「番」のパッケージリリースも控えている。今作は、初回生産限定盤と通常盤の全2形態で、ジャケットはTVアニメ『ガチアクタ』描き下ろしデザインとなる。初回生産限定盤は、ジャケットの描き下ろしデザインをあしらったロングTシャツ付きの豪華仕様になっている。

◆ ◆ ◆

▼雄大楽曲コメント

なんだか気づいたらぐちゃぐちゃな現実に囲まれていて、それでも人は精一杯平気なふりをして生きていて、美しいなぁと、強いなぁと、そんなことを思いながら書きました。

ぼろぼろでも、苦しくても、なんの保証もないサイコロを日々振って嫌でも進んでいく。

その中で時折あらわれる絶望にも近い盤面を少しでも癒せるような、あなたは希望だよって伝えられるような、そんなぼろぼろの僕の楽曲です。

◆ ◆ ◆

Digital Single「Sugoroku」

2025.11.26 Release

Pre-Add / Pre-Save：https://ffm.to/karanoah_sugoroku



「番」

2025年12月17日(水) Release

予約：https://asab.lnk.to/karanoah_ban_sg

Streaming & Download： https://asab.lnk.to/karanoah_ban ◆初回生産限定盤（特殊商品(スマプラ対応)）

価格：\7,920(税込) \7,200(税抜) / 品番：RZZB-87194

仕様：TVアニメ『ガチアクタ』描き下ろし紙ジャケット

特典（封入）：ジャケットステッカー

同梱：描き下ろしジャケットデザイン・ロングTシャツ(サイズはXLとなります) ◆通常盤【SG(スマプラ対応)】

価格：\1,320(税込) \1,200(税抜) / 品番：RZCB-87195 ◆収録内容（2形態共通）

M1.番

M2.番 - anime edit -

M3.番 - instrumental -