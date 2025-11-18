それどこの？ → なんと【しまむら】なんです！ パトで探したい♡「激かわカーデ」

1枚で主役トップスのようにスタイリングしたり、レイヤードして奥行きを出したりと、着こなし方次第で多彩な表情を見せてくれるカーディガン。季節が進んでもまだまだ活躍が見込める優秀アイテムをワードローブに追加するなら、実は【しまむら】が狙い目なんです。今回は、しまむらブランド【Rafraf（ラフラフ）】がおくる、即戦力としてGETしたいシャレ見えカーディガンをご紹介します。

コード刺繍 × ペプラムデザインで品よく女性らしく

【しまむら】「コード刺繍ペプラムカーディガン」\2,420（税込）

胸元にあしらわれたコード刺繍が上品可愛いこちらのジップカーディガン。ウエストを切り替えたペプラムシルエットが女性らしく、1枚でプルオーバーのように着こなしてもサマ見えを狙えます。フロントは上下に開くダブルジップ仕様。スリットを入れる感覚で上下の開き具合を調節すれば、ちょっとしたコーデの印象変化も楽しめそうです。

存在感バツグンのループ編みがコーデの主役に

【しまむら】「ループアミニットカーディガン」\1,969（税込）

ざっくりとしたループ編みが存在感バツグンで、しまむらで買ったと言われたら驚いてしまいそうな主役級の1着。袖口をリブで絞り、ぽわんと膨らんだ袖のシルエットも愛嬌を感じさせてくれます。着丈が短めのボックスシルエットは、ボリューム感のあるボトムスとも相性◎ ショート丈のジャケット感覚で羽織ったり、ボトムスとワンツーで着こなしたりと、多彩な着回しに挑戦してみて。

気だるげにこなれ感を発揮するルーズなシルエット

【しまむら】「キモウルーズニットCD」\1,969（税込）

もこもことした起毛感のある素材によって、一点投入でシーズンムードを醸し出せるこちらのカーディガン。全体的に余白を持たせたルーズなシルエットが、どこか気だるげなこなれ感をコーデに与えてくれそうです。腰やヒップをカバーしてくれそうな長めの着丈のおかげで、軽いアウター感覚でもスタイリング可能。深いVネックを活かし、あえて肌見せに挑戦するのもGOOD。

着回しアイデアを引き出すこだわりのディテール

【しまむら】「TT*TOMリブニットCD」\1,639（税込）

しまむらマニアの@chii_150cmさんが「デザイン性たっぷりで着回し力抜群の1着です」と、ラブコールを送る1着。程よくボディラインに沿うリブニット素材が華奢見えを手助けしてくれそう。袖口にドッキングしたラメシアー素材やフロントのリボンなど、ディテールにもこだわりがちりばめられています。前後2WAYで着回せるので、コーデのアイデアが次々と浮かんできそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@wear___tomo様、@marino12131様、@chii_150cm様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ