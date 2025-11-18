◆第４２回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）

マイルＣＳは本命党の出番だ（データは過去１０年）。１０番人気以下【００１８１】を狙うのは無理筋。単勝１０倍以上は【１２７１１７】で、唯一の勝ち馬ナミュール（２３年）は急きょの騎手変更で不当に人気を下げていた。また、前走６着以下は【００１６２】。前走単勝６番人気以下が【００２６０】で、４、５番人気は【０４３２６】。前走１〜３番人気でかつ５着以内がＶ条件だ。

もうこの段階でウインマーベル、ガイアフォース、ジャンタルマンタルの３頭。富士Ｓ４番人気３着から臨む昨年の覇者、ソウルラッシュは７歳以上【０００１５】も足かせになってしまう。

騎手をみれば、栗東所属が７勝で、短期免許が３勝。関東馬は４勝しているが、美浦の騎手は【０１２３３】で、勝利は０９年の横山典（カンパニー）までさかのぼる。ガイアフォースの横山武には父子制覇の期待がかかるが、強くは推せない。

Ｖ候補はジャンタルマンタルの一択。Ｇ２昇格後は前述のナミュールを含め、３頭すべてが勝利している富士Ｓ１番人気。同年の安田記念勝ち馬がマイルＣＳに出走した場合は、１９年インディチャンプ、２０年グランアレグリアと２連勝中なら逆らえない。もう一頭のウインマーベルは３着だった昨年が１０番人気。今年もヒモ穴候補としてはもちろんだが、単勝も押さえたい。（中野達哉）