久保はボリビア戦にスタメン出場

サッカー日本代表は11月18日、ボリビアと対戦して3-0で勝利した。

この試合でスタメン出場したMF久保建英（レアル・ソシエダ）は試合後に「冬の移籍はないですね、たぶん」と今冬の移籍市場での去就について言及。ソシエダ残留を明言した。

久保はガーナ戦に続き、ボリビア戦でもスタメン出場。前半4分には敵陣右サイドでボールを受けると、ゴール前に優しいクロスボールを供給し、MF鎌田大地のゴールをアシスト。後半22分までプレーをしていた。

鎌田の先制ゴールのアシストについて「結構珍しく余裕があった」と振り返り、あまりスピード上げずに、で鎌田選手が入ってきてるのが見えたんで、ボールは思ったよりデカくなったんですけど、ボールの上げる質としてはあんまり速いボールだと、多分あそこからダイレクトって無理だと思ったんで、トラップしてもらえるようなボールを蹴って、思ったよりデカくなりましたけど、彼が素晴らしかったと思います」と、クロスボールの意図を話し、鎌田のシュート技術を称えた。

現地メディアの報道で、久保にはプレミアリーグのトッテナムが関心を示していると報じられるなど、今冬の移籍市場での動向が注目されていた。ただ、北中米W杯まで半年の段階での移籍は当然、出場機会などの視点でリスクを伴うのも事実。それだけに久保は「いらないリスクなんじゃないですかね、冬の移籍は。さすがにないと思います」と語った。（FOOTBALL ZONE編集部）