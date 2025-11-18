「来年に向けて良いチャレンジに繋げていける」ボリビアに３発快勝。森保一監督は意気込む「世界一を目ざしてレベルアップを確実にしていく」
森保一監督が率いる日本代表は11月18日、国際親善試合でボリビア代表と国立競技場で対戦。４分に鎌田大地のゴールで先制し、71分に町野修斗の得点でリードを広げる。78分には中村敬斗がダメ押し弾。３−０で快勝した。
森保監督にとっては、日本を率いて通算100試合目。節目のゲームを勝利で飾った。森保監督はまずサポーターの応援に感謝を述べ、次のように振り返った。
「今年やってきたこと、無失点で抑えることができ、相手に関係なくしっかり自分たちがどうやって形を作っていくか。得点を奪っていくか。こうやって勝利を掴み取れたことが自信になり、来年に向けての良いチャレンジに繋げていけると思っている」
北中米ワールドカップは約７か月後だ。指揮官は「ワールドカップへの道のりはそんなに簡単ではないと思いますし、でも我々は世界一を目ざしてレベルアップを確実にしていくこと」と言葉に力を込める。「チームでチャレンジしていきたいと思います。国民の皆さんも、サポーターの皆さんも世界一に向けて、日本一丸でチャレンジしていただければありがたいです。今後とも応援よろしくお願いします」と伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のボリビア戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！躍動した２人に７点の高評価！MOMは華麗な先制弾の15番
森保監督にとっては、日本を率いて通算100試合目。節目のゲームを勝利で飾った。森保監督はまずサポーターの応援に感謝を述べ、次のように振り返った。
「今年やってきたこと、無失点で抑えることができ、相手に関係なくしっかり自分たちがどうやって形を作っていくか。得点を奪っていくか。こうやって勝利を掴み取れたことが自信になり、来年に向けての良いチャレンジに繋げていけると思っている」
北中米ワールドカップは約７か月後だ。指揮官は「ワールドカップへの道のりはそんなに簡単ではないと思いますし、でも我々は世界一を目ざしてレベルアップを確実にしていくこと」と言葉に力を込める。「チームでチャレンジしていきたいと思います。国民の皆さんも、サポーターの皆さんも世界一に向けて、日本一丸でチャレンジしていただければありがたいです。今後とも応援よろしくお願いします」と伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のボリビア戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！躍動した２人に７点の高評価！MOMは華麗な先制弾の15番