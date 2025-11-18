「目が覚めました」人生初プロポーズを受けた50代女性に、彼が言った“呪いの言葉”とは
人生100年時代と言われる今、50代になってからの“婚活”も珍しくない。だが本当に「結婚」さえすれば幸せと言えるのだろうか。「憧れ」が「現実」となりかけたとき、ふと目が覚めたという女性がいる。
【マンガ】この先の30数年「天涯孤独」で生きるのか…？ 49歳女性が婚活を始めたワケ
「私も新入社員で余裕がない。朝から晩まで頑張って、帰宅すると洗濯したり翌日の食事の下ごしらえをしたり。その年の夏休みはひたすら眠っていたのを覚えています」
母を励ましながら、なんとか家庭を維持しようとしていた当時の自分を、けなげ過ぎて泣けてくるとアオイさんは振り返る。20代は結局、家族のためだけに頑張った。
1人になりたくなかったんだと思うけど、いいかげんにしてよと冷たくあしらったこともありました。そうするとハンストなのか、まったく食べずにベッドから起きてこない。母の妹である叔母が心配して来てくれたりしたんですが、この叔母が大病を患って1年闘病したあげく、亡くなってしまった。それでまた母のメンタルがやられて……」
ひたすら母親に尽くした30代、それは40代に入ってからも続いた。生きる気力を取り戻したように見えたかと思うと、「あなたは冷たい」とさめざめ泣く日もあり、母は非常に不安定だった。
「私だって30代に恋愛の1つや2つはしたんですよ。でも母を抱えて結婚はできなかった。子どもをもちたかったけど、それもできない。40代半ばくらいだったか、母が『あなたが独身でいてくれてよかった』と笑みを浮かべたとき、人の人生を狂わせておいて何を言ってるのよ、自分さえよければいいんだねと激しく責めたことがあって……」
母は黙って泣いていた。老いが母をさらに暗くしていった。
「それでも、ようやく家族から解放されたという思いもありました。弟2人はそれぞれ家庭をもっていたし、あとは私1人で仕事をしながらのんびり生きていくつもりだった」
だが日がたつにつれて寂しさが体中にまとわりついた。このまま一生、1人で暮らすのか。定年退職後、誰にも知られずにひっそりこの家に埋もれていくのか。不安と恐怖感に襲われた。
「結婚しよう。そう思いました。人生でし残したことは結婚だと思いつめてしまって。自力で探せるとは思えなかったので、結婚相談所に登録しましたが、なんだかピンとこない。職場の世間話でシニア向けのマッチングアプリもあると知って始めてみたんです」
何人かと知り合い、デートした。デート自体が久しぶり過ぎて、右手と右足が一緒に出てしまうくらい緊張したが、だんだんと慣れていった。そのうち、「この人なら」と思える人と知り合った。
「同世代の優しい人で、私が家族のために尽くしてきた年月を『大変だったでしょう。でもあなたは天使みたいだ』と言ってくれた。これからはあなたが楽しめるよう、僕が尽くしてあげたいと言われてうれしかった」
彼はバツイチだったが子どもはいない。それもまた気が楽だった。半年ほどつきあい、彼からプロポーズされた。人生初のプロポーズだった。
お母さんが……と言いかけたら、『大丈夫、おふくろは認知症がそんなにひどくないし、自分で歩けるし』って。そういう話じゃないと現実に引き戻されました」
彼がアオイさんを介護要員として見ていたかどうかは分からない。だが、彼の家で暮らしたら、当然、彼の母に対して知らん顔できるはずもない。
「それどころか、彼自身も糖尿病がひどくなりつつあるという話まで出てきた。あわててプロポーズを断りました。そうしたら『あなたがそんな冷たい人だったなんて』と言われたんですよ。その言葉は、母から受けた“呪いの言葉”です。
気持ちが沈んでどうしようもなかった。だけど高校時代からの親友が『どうして介護するために結婚するのよ。それなら今まで通り、1人で堂々と生きていきなさいよ』と叱咤（しった）激励してくれて。目が覚めました」
人生100年時代とはいえ、健康寿命はそれほど長くはない。確率として、50代半ばで結婚したら、すぐにどちらかが病気になっても不思議はないのだ。
50代の結婚は先を見たら、そんなに甘いものではない。相手の今後の人生を背負えるくらいの愛がなければ、1人でいた方がマシだと気づいた。アオイさんは少し恥ずかしそうにそう言った。
▼亀山 早苗プロフィール
明治大学文学部卒業。男女の人間模様を中心に20年以上にわたって取材を重ね、女性の生き方についての問題提起を続けている。恋愛や結婚・離婚、性の問題、貧困、ひきこもりなど幅広く執筆。趣味はくまモンの追っかけ、落語、歌舞伎など古典芸能鑑賞。
(文:亀山 早苗（フリーライター）)
