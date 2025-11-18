すみれ、圧巻スタイル＆太もも際立つ美脚ショット公開「めっちゃオシャレ！」「ハイセンス！」
俳優のすみれさんは11月18日、自身のInstagramを更新。ファッションブランド・PATOU（パトゥ）とムーミンのコラボレーションアイテムを身に着けた写真を公開し、ファンの注目を集めています。
【写真】すみれの圧倒的な美脚
また、5〜8枚目の写真ではムーミンが描かれたネイビーのカーディガンと黒いミニスカート、ロングブーツを身に着けており、引き締まった太ももをのぞかせています。ファンからは、「すみれさん素敵」「可愛いぞ〜」「ハイセンス！」「めっちゃオシャレ！」と、称賛の声が多数寄せられました。
(文:勝野 里砂)
【写真】すみれの圧倒的な美脚
「可愛い世界観」すみれさんは「@patou & moomin 可愛い世界観」とつづり、8枚の写真と2本の動画を掲載しました。1〜4枚目の写真と動画では、ムーミンの人気キャラクター「リトルミイ」を施したボーダー柄のトップスにオフホワイトのミニスカートを合わせたコーディネートを披露。足元にはスニーカーを着用しており、すみれさんのヘルシーな雰囲気によく似合っています。
真っ赤なジャケットも着こなすすみれさんは9月にも、同ブランドのアイテムを身に着けた姿を公開しています。赤いジャケットとミニスカートのセットアップは、すみれさんの美しいスタイルを際立てており、華やかな印象です。また、足元に合わせたきゃしゃなサンダルは、すらりとした脚を引き立てていました。
(文:勝野 里砂)