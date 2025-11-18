サッカー・キリンチャレンジ杯 日本―ボリビア（１８日・国立競技場）――年内最後の試合で、日本（世界ランキング１９位）はボリビア（同７６位）に３―０で快勝した。

日本は４分、鎌田のゴールで先制。７１分に町野が押し込み追加点を奪うと、７８分には中村が豪快に決めて突き放した。次回の活動は来年３月。６月開幕のワールドカップ（Ｗ杯）の組み合わせ抽選は、１２月５日（日本時間６日）に行われる。

地をはう一撃

祝砲は試合開始早々に打ち上がった。森保監督が日本を指揮する国際Ａマッチ１００試合目。１４日のガーナ戦はコンディションを考慮されて出番がなかった鎌田が、その技術の高さを見せつけた。

５分頃だった。引いて守るボリビアが攻撃に転じようとした瞬間、遠藤がボールを奪い、パスを受けた久保が右サイドを攻め上がってクロスを送る。ボールはニアへ走る選手の頭上を越え、遅れてペナルティーエリアに進入した鎌田へ。胸でトラップして左足を振り抜くと、地をはう一撃がゴール右隅に突き刺さった。

攻撃的なＭＦを主戦場に欧州で活躍してきたが、複数のポジションをカバーできるのも強みだ。今季、所属チームではボランチとして好プレーを見せ、主力の立場を確立。２９歳と円熟期を迎えるが「何歳になっても成長できる」とプレーの幅を広げる鎌田を、森保監督は９月以降、主にボランチで起用してきた。

ガーナ戦では佐野（マインツ）と田中（リーズ）がボランチで息の合ったプレーを見せ、評価を上げた。ただ、そこは経験豊富な日本の要。「個人としてやろうとしていることがあるので、自分のパフォーマンスを出す」と動じない。静かに研ぎ澄ました刃（やいば）が、年内最後の代表戦で輝きを放った。（細田一歩）

１トップの小川航基、奮闘もゴールなし

１トップで先発した小川は好機で決めきれず、ゴールを奪えないまま、後半途中にベンチに下がった。立ち上がり早々に相手ＧＫとの１対１に持ち込んで放ったシュートはＧＫにはじかれ、１５分過ぎに菅原の右クロスに頭で合わせたシュートはＧＫに触れられた後、バーをたたいた。「現状を覆すためには爆発的な活躍が求められる」と自ら発破をかけていただけに、結果で示したかった。