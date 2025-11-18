【J1新潟】堀米悠斗選手が契約満了 6シーズンにわたりキャプテン務めた大黒柱「ここで引退すること願っていた」
来シーズンでのJ2降格が決まっているアルビレックス新潟は、6シーズンにわたりキャプテンを務めてきた堀米悠斗選手の契約満了を発表しました。
【堀米悠斗 選手（2022年）】
「新潟最高～！」
2022年にJ1昇格を決め、新潟愛を爆発させていた堀米悠斗選手。
しかし、アルビレックス新潟は11月18日、来シーズンの契約を結ばないことを発表しました。
ただ、J1復帰から3シーズンでの降格が決まったあとには…
【堀米悠斗 選手】
「選手・スタッフのチームレベルでもそうだし、クラブ・フロントを含めてクラブ全体として予想外のことというか、エラーというのが多かった。サッカーに対する取り組み方、情熱の部分で今シーズンのチームは弱かったのかなと思う」
クラブに対し、苦言を呈する場面もありました。
契約満了の決定を受け、堀米選手は「ここで引退することを願っていた」とした上で「サポーターの皆さんと本気で向き合い続けたこの数年の喜怒哀楽は自分にとって一生忘れられない宝物のような時間だった」とコメント。競技を続けていく考えを示しています。