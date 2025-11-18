「挑発的なミニスカ姿に脳内がフリーズ…！」イギリス人美女コスプレイヤー・ソフィー《ゼンゼロの人気キャラ完コピ》に注目殺到

スタイリッシュでクールな存在感

『「こんな大胆に露出していいの…？」イギリス人美女コスプレイヤー・ソフィー《NIKKEの人気キャラ完全再現SHOT》にファン注目』が話題を集めている、ソフィーがインスタグラムを更新。

アクションRPG『ゼンレスゾーンゼロ』に登場するキャラクター「バーニス・ホワイト」に扮したショットを披露し、大きな話題を呼んでいる。

バーのような雰囲気を背景に、近未来のストリートファッションを思わせるコーディネート。黒と赤を基調にしたジャケット、メタリックな質感のトップス、そしてディテールにまでこだわった小物使いが、キャラクターの力強さと遊び心を見事に再現している。

ツインテールの金髪に映えるメタリックアクセサリーがアクセントとなり、全体に統一感のある近未来感を演出。

バーニス・ホワイト特有の“クールさ”と“挑発的なエネルギー”が、リアルな質感とともに伝わってくる。

衣装の素材や照明の反射が、まるでゲーム内から飛び出してきたかのような錯覚を生む。細部まで緻密に仕上げられたデザインからは、作品への深い愛情と高い再現度へのこだわりがうかがえる。

大胆でありながら、どこか知的な輝きを放つ。まさにゼンレスゾーンゼロの世界観を現実に映し出している。

