8人組グループ・timeleszの最新シングル『Steal The Show / レシピ』が、18日発表の『オリコン週間シングルランキング』で、グループ初の初週売り上げ50万枚超えを記録。通算28作目のシングル1位を獲得しました。

同ランキングで初登場1位に輝き、これでデビューシングル『Sexy Zone』（2011/11/28付）から28作連続、通算28作目のシングル1位獲得となりました。

■初の初週売り上げ50万枚超えを記録

初週売り上げは51.3万枚で、『君にHITOMEBORE』（2014/12/1付）の33.6万枚を上回る自己最高記録となり、グループ初の初週売り上げ50万枚超えとなりました。男性アーティストの『オリコン週間シングルランキング』における初週売り上げ50万枚突破は、Snow Man、JO1に続く今年度3作目です。

本作は、新メンバー募集オーディション『timelesz project』を経て、8人組グループとなったtimeleszの新体制初となるCDシングル。表題曲の『Steal The Show』は、日本テレビ系バスケットボール応援ソングとなっています。

オリコン調べ（2025/11/24付）