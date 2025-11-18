17日からラオスを公式訪問中の天皇皇后両陛下の長女・愛子さまは、国家副主席主催の晩さん会に出席されています。

晩さん会に先立ちラオスの伝統的な儀式である「バーシーセレモニー」に臨まれました。

現地時間の18日午後7時ごろから愛子さまは、ビエンチャン市内のホテルで行われているパーニー国家副主席主催の晩さん会に出席されています。

晩さん会に先立ち、愛子さまはまず、副主席に案内されながらラオスの伝統的な儀式「バーシーセレモニー」に臨まれました。

正式には「バーシー・スー・クワン」と呼ばれるこの儀式は、ラオスでは結婚や出産、お祝いごとなど人生の節目に行われ、参加者の健康と繁栄を祈る重要な儀式で、重要の賓客への歓迎の目的でも行われます。「パー・クワン」と呼ばれる花や果物などを飾った置物を囲み、参加者は互いの幸運と繁栄を願いながら中央から出てくる糸を握ります。お祈りは「愛子さまがラオスに来て良いことになりますように」という内容だということです。

セレモニーが終わると、出席者の手首には幸せを願って白いミサンガのような糸が巻かれます。天皇陛下が2012年にもラオスを訪問した際にもこの儀式に臨まれています。

そして、こちらは先ほどから行われているパーニー国家副主席主催の晩さん会の様子です。

振り袖姿の愛子さまがにこやかに入場し、着席されます。

今回のラオス訪問は日本とラオスの外交関係樹立70周年の節目にあたってのもので、愛子さまにとっては初めての外国公式訪問となりました。

18日に行われたトンルン国家主席への表敬訪問では、国家主席からの「初めての外国公式訪問にラオスを選んでくださったことを大変うれしく思います」という言葉に対し、愛子さまは「ラオス国民の皆さまに温かくおもてなしをいただき、とてもうれしく思っております」と応えられていました。

愛子さまは、訪問にあたりラオスの歴史や文化について専門家から進講を受けたほか、2012年にラオスを訪問した天皇陛下からもそのときに経験を聞くなど、訪問に向けて心を込めて準備を重ねられてきたということです。

はじめにパーニー国家副主席が歓迎のあいさつをしたあと、乾杯が行われました。

その後、愛子さまは今回の公式訪問で初めてとなるお言葉を述べられました。

◇ ◇ ◇

【愛子さまのお言葉全文】

パーニー国家副主席閣下御列席の皆様、

サバイディー（こんばんは）。

この度は温かいおもてなしを頂き、その上、このように盛大な晩餐（さん）会を催していただいたことを心より御礼申し上げます。日本とラオスの外交関係樹立70周年を記念する年に、私にとって初めてとなる国際親善のための外国訪問として、ラオスを訪れることができましたことを大変うれしく思います。

昨日の到着以来、トンルン国家主席、パーニー国家副主席、ソーンサイ首相を始め、ラオスの国民の皆様から心のこもった歓迎を頂き、有り難く思うとともに、長年にわたって培われてきた両国の心温まる友情の絆（きずな）を実感することができました。また、先ほどはパーニー国家副主席に「バーシー・スークワン」の儀式を執り行っていただきました。今、私の手首に巻かれている白い糸には、変わらぬ友情や助け合いの心、旅の安全など様々な祈りがこめられていると伺います。人生の節目などにお互いの幸せを祈念するために行われ、大切に受け継がれてきているこのようなラオスの伝統的な儀式に触れる特別な機会を頂いたことにも深く感謝申し上げます。

ラオスには、豊かなメコン川の恵みと共に、国民の生活に根付いた古くからの伝統文化が残されていると伺っております。本日の午前中に訪れた凱（がい）旋門やタートルアン大塔では、市内を一望した際の雄大な眺めや、誇りある歴史と人々の祈りの場の荘厳な雰囲気に心を打たれました。

私の父は2012年にラオスを訪問していますが、父からは、ラオスの人々の温かさや、メコン川の恵みを受けた豊かな文化と美しい景色が特に印象深かったと聞いています。

また、今回の滞在中、父も訪れたルアンパバーンを訪問できることも楽しみにしております。世界遺産にも指定された緑豊かな街並みを歩き、歴史的な地を巡り、地域の人々の暮らしにも理解を深めることができればと思います。他にも、無形文化遺産であるナーガ文様の伝統織物など様々なものに触れながら、美しい自然や伝統との調和の中に生きるラオスの人々の生活や文化を肌で感じることができればうれしく思います。

人と人との交流が両国をつなく絆（きずな）を育んできました。

ラオスは、ちょうど60年前の1965年にJICA 海外協力隊が初めて派遣された国であり、これまでに1000名を超える隊員が貴国に受け入れられ、現地の皆様と活動を共にしてきています。また、これまでに日本に留学されたことのあるラオスの方々が、その後ラオスの社会で活躍されていることを伺い、心強く感じております。そして、ラオスの若い世代を中心に、日本の文化に親しみ、日本語や武道を学んでいる方が増えていることを非常にうれしく思います。今回の訪間では、JICA海外協力隊員を始めとする日本の人々が活動する教育・文化・医療施設も訪れることを予定しており、日本文化を学ばれているラオスの方々や、日本の次の世代を担う皆さんと交流できることも楽しみの一つです。今日（こんにち）までのラオスにおける法制度や基礎インフラの整備、不発弾の処理といった日本による支援が、ラオスの国民の皆様のお役に立てているのであれば、大変うれしく思います。

同時に、日本の人々が2011年の東日本大震災などの大きな試練に直面した際、ラオス政府や国民の皆様から温かいお見舞いを頂き、惜しみない支援の手を差し伸べていただいたことも、心より有り難く、忘れることはできません。東日本大震災の当時、私はまだ小学生でしたが、ラオスの方々からの心温まる支援について後に知り、両国の人々の結び付きが一層深まった出来事として心を動かされるとともに、長く記憶にとどめていきたいと思っております。

このように、長年にわたり、日本とラオスの友好関係と協力の歴史が築かれてきたことを喜ばしく思います。そして、日本の文化などに関心を持ち、日本に留学されている学生の皆さんを始め、日本で暮らすラオスの方々の滞在が楽しく、安心できるものとなり、様々な交流を通じて両国の友情が更に紡がれていくことを願っております。

今日（こんにち）の日本とラオス両国の深い友好と幅広い協力関係は、長年にわたる両国の先人たちによる努力の積み重ねの上にあることを忘れてはなりません。両国関係の発展に情熱を注ぎ、様々な困難を乗り越え、力を尽くしてこられた方々に思いを馳せるとともに、今後、私たち若い世代が先人たちの歩みを受け継ぎ、両国の懸け橋となって、ラオスのチャンパーや日本の桜のように、美しい花を咲かせていくことができればと思います。

この機会に、日本・ラオス両国において、お互いの国への理解や関心がより一層高まり、果てしなく続く悠久のメコン川の流れのように、どこまでも発展していくよう願っています。

コー・コープ・チャイ・ラーイ、ニョック・チョーク（どうもありがとうございました。乾杯いたしましょう）。

◇ ◇ ◇

愛子さまは、お言葉をラオス語の「どうもありがとうございました」というあいさつで締め、ラオス語で乾杯の発声をされました。

愛子さまが外国で公式にお言葉を述べられたのは今回が初めてです。

愛子さまは18日、ビエンチャン市内の「凱旋門」を訪れたあと、ラオス仏教最高の寺院「タートルアン大塔」でお参りをされました。午後は、トンルン国家主席に表敬訪問したほか、パーニー国家副主席、ソーンサイ首相と懇談されました。

19日は、ラオスで社会問題になっているベトナム戦争当時の「不発弾」についての普及啓発活動を行う施設や、日本語教育を行う学校などを視察される予定です。