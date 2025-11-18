■朝の一件から、気まずい空気が続き…
翌朝、私は昨夜コンビニで買ったおにぎりと、味噌汁の残りを温めてテーブルに並べました。

Aはトーストを焼きながら、「うち、これしかなくて」と言います。「全然、ありがとう。昨日の残りもあるし」と笑って返しましたが、Aは軽くうなずいただけでした。

子どもたちは元気に食べていて、その明るい声だけが救いでした。けれど、私とAの間には、まだ今朝の重たい空気がそのまま残っていました。



Bとのランチの約束があったので、朝食を終えたあと、支度をして家を出ました。

カフェまでは徒歩15分ほど。Aと並んで歩きながら、何か話そうとするたびに言葉が喉で止まりました。

■張り詰めた雰囲気のままカフェに着くと？
何も知らない子どもたちは、無邪気に話しかけてきます。その声が、かえって静けさを強調しているようでした。



ふとAの横顔を見ると、スマホを片手に短いメッセージを打っています。

「Bに連絡？」と聞くと、「うん、もう着いたって」とA。「そっか。楽しみにしてたもんね」と返すと、Aは「そうだね」とだけ言って視線を前に戻しました。

その“そうだね”には、どこかよそよそしさがありました。まるで私の言葉を聞き流すような淡い声。私もそれ以上、何も言いませんでした。

カフェのガラス越しに、手を振るBの姿が見えました。

明るい笑顔で「久しぶり！」と声をかけるBに、私は思わず笑顔で応えます。

その瞬間、隣にいたAの表情がほんの一瞬だけ硬くなりました。

