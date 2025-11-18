家に泊まったママ友と大喧嘩…気まずいままランチに行くと？＜ママ友の家に泊まったら 7＞【本当にあった読者のはなし Vol.136】
■朝の一件から、気まずい空気が続き…
翌朝、私は昨夜コンビニで買ったおにぎりと、味噌汁の残りを温めてテーブルに並べました。
Aはトーストを焼きながら、「うち、これしかなくて」と言います。「全然、ありがとう。昨日の残りもあるし」と笑って返しましたが、Aは軽くうなずいただけでした。
子どもたちは元気に食べていて、その明るい声だけが救いでした。けれど、私とAの間には、まだ今朝の重たい空気がそのまま残っていました。
Bとのランチの約束があったので、朝食を終えたあと、支度をして家を出ました。
カフェまでは徒歩15分ほど。Aと並んで歩きながら、何か話そうとするたびに言葉が喉で止まりました。
■張り詰めた雰囲気のままカフェに着くと？
何も知らない子どもたちは、無邪気に話しかけてきます。その声が、かえって静けさを強調しているようでした。
ふとAの横顔を見ると、スマホを片手に短いメッセージを打っています。
「Bに連絡？」と聞くと、「うん、もう着いたって」とA。「そっか。楽しみにしてたもんね」と返すと、Aは「そうだね」とだけ言って視線を前に戻しました。
その“そうだね”には、どこかよそよそしさがありました。まるで私の言葉を聞き流すような淡い声。私もそれ以上、何も言いませんでした。
カフェのガラス越しに、手を振るBの姿が見えました。
明るい笑顔で「久しぶり！」と声をかけるBに、私は思わず笑顔で応えます。
その瞬間、隣にいたAの表情がほんの一瞬だけ硬くなりました。
※この漫画は読者の実話を元に編集しています。また、イラスト・テキスト制作に一部生成系AIを利用しています。
