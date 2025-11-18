裏切り相手が逃亡!? サイテー男に心酔した妻の末路【妊娠中の妻にかくされた秘密 Vol.44】
※このお話は作者おにぎり2525さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。
■これまでのあらすじ
結婚3年目を迎えた主人公の妻が、待望の妊娠。だが、本格的につわりが始まると妻が日に日にワガママになっていく。しばらくして、妻は"実家に帰る"という置き手紙を残して姿を消すが、実際には知らない男性と子どもと3人で暮らしていた。
探偵の調査によって、相手は離婚歴のある妻の元上司だと判明。夫が問い詰めると妻は離婚を切り出し、「子どもはいらない」と言い出す。
2週間後、無事に出産した妻と義実家に行くと、妻は“離婚の原因はすべて夫にある”と訴える。夫が裏切りの証拠を義両親に差し出すと、動揺した妻は「違うの！」と言い訳を連発。義父はそんな妻を一喝し、相手をここに呼べと言う。仕方なく妻が電話すると、その顔がみるみる青ざめて…。
結局、相手男性はそれほど本気じゃなかったということですよね。妻は、夫と子どもを捨てるほど心酔していたというのに…。
この日の話し合いは、これにて終了。そして夫は、大事な“事実”を義父母に伝えることになるのです。
(おにぎり2525)