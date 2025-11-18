»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¡Ö¤ª¼é¤êÂå¤ï¤ê¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡×¡¡ÁÄÉã¡¦¾¾ËÜÇòóÀ¤¬Æ±¤¸Ìò¤ò±é¤¸¤¿¤È¤¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î
²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î»ÔÀîÀ÷¸ÞÏº¤µ¤ó¡Ê20¡Ë¤¬17Æü¡¢¥·¥ã¥Í¥ë¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØDREAM CHASER¡Ù¡Ê11·î23Æü¡Á30Æü Åìµþ¡¦¸¶½É¤Ç³«ºÅ¡Ë¤ËÅÐ¾ì¡£ÁÄÉã¤Î¾¾ËÜÇòóÀ¤µ¤ó¡Ê83¡Ë¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À÷¸ÞÏº¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÁÄÉã¤Ï¼ã¤¤º¢¡¢²ÎÉñ´ì°Ê³°¤ÎÉñÂæ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¤½¤Î¤È¤¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿»ØÎØ¤È¤«¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¿ô¤«·îÁ°¤Ë¡¢µÞ¤Ë¡ÊÁÄÉã¤«¤é¡Ë¡ÈÍß¤·¤¤¤â¤Î¤¢¤Ã¤¿¤é¤¢¤²¤ë¤è¡É¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡Ö¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î»Ø¤Ë¹ç¤¦¤â¤Î¤òÁª¤ó¤ÇÁÄÉã¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡£¼«Ê¬¤âº£ÅÙ¡¢ÉñÂæ¤Î¸½Âå·à¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤½¤Î¤È¤¤Ë¤ª¼é¤êÂå¤ï¤ê¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡£¤·¤«¤â¡¢ÁÄÉã¤¬¤«¤Ä¤ÆÆ±¤¸Ìò¤ò¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿»ØÎØ¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤Ä¤±¤ÆÄ©¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÉñÂæ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À÷¸ÞÏº¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥·¥ã¥Í¥ë ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥× ¥¤¥Ù¥ó¥È ¡ØDREAM CHASER¡Ù¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¹¡£