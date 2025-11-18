寒気の影響で18日の県内は、日中も気温が上がらず、多くのところで師走並みの寒さとなりました。

19日はさらに冷え込むところもある見込みで、冬物のコートが必要な寒さとなりそうです。

午前7時半頃の長崎市内。

厚手のコートやマフラーで “寒さ対策” をする人の姿が見られました。

（市民）

「今年は急に冷えた。分厚い靴下を履いている」

（市民）

「上着とマスクで防寒をしてきた」

寒気の影響で日中の気温が朝よりも下がったところがあり、長崎市や佐世保市では、午後2時半頃に「長崎市 10.9℃」「佐世保 10.6℃」と、18日の最低気温を更新しました。

18日午後の「長崎新地中華街」。

観光客が買い求めていたのは、アツアツの角煮まんじゅうです。

（山形から）

「おいしい。めっちゃ温かくて」

（横浜から）

「南なので温かいと思っていたら、寒すぎて。ほかほかでおいしい」

（土産物店）

「寒いので、たくさん買ってもらっている」

民間の気象会社「ウェザーニューズ」によりますと、19日も長崎市と佐世保市で予想最低気温が「8℃」。

冬物のコートが必要な寒さとなる見込みだということです。