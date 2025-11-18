日本代表、2026年の活動スケジュールは？ いよいよ“最高の景色”目指すW杯、9月には大きな変更点も
日本代表は18日、キリンチャレンジカップ2025でボリビア代表と対戦し、3-0で勝利した。ボリビア戦をもって2025年の代表活動を終えた。
次回の活動は2026年3月。そして6月には“最高の景色”を目指すFIFAワールドカップ26を迎える。またこれまで9月・10月・11月と3カ月連続で行われていたインターナショナルマッチウィークに大きな変更が生じる。9月と10月の活動期間が統合され、約3週間の活動で最大4試合を戦うスケジュールに変更となった。FIFAが発表している2026年のスケジュールは以下の通り。
2026年 インターナショナルマッチウィーク
・3月23日（月）〜3月31日（火）：国際親善試合（最大2試合）
・6月1日（月）〜6月9日（火）：国際親善試合（最大2試合）
・6月11日（木）〜7月19日（日）：FIFAワールドカップ26
・9月21日（月）〜10月6日（火）：国際親善試合（最大4試合）
・11月9日（月）〜11月17日（火）：国際親善試合（最大2試合）
また2027年は年始早々の1月7日（木）から2月5日（金）にかけ、サウジアラビアでAFCアジアカップが開催される。
