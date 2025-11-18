ÆüËÜÂåÉ½¡¢Ç¯ÆâºÇ½ªÀï¤ò´°Éõ¾¡Íø¡ª¡¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬ÍèÇ¯³«ºÅ¤ÎWÇÕ¤Ø°Õµ¤¹þ¤ß¡ÖÀ¤³¦°ì¤Ë¸þ¤±¤ÆÆüËÜ°ì´Ý¤Ç¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ë¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï18Æü¡¢¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Î¥¬¡¼¥ÊÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï18Æü¤Ë¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê4Ê¬¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë³ùÅÄÂçÃÏ¤¬º¸Â¤Ç¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤áÀÚ¤ê¡¢ÆüËÜ¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤ÈÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÁª¼ê¤¬ÌöÆ°¡£Ä®Ìî½¤ÅÍ¤ÈÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì1ÅÀ¤º¤Ä¤òÃ¥¤¤¡¢Ç¯ÆâºÇ½ªÀï¤ò3¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¥Û¡¼¥à¤Î¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Çº£Æü¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¾¡Íø¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÌµ¼ºÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Áê¼ê¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ·Á¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ß¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡º£²ó¤Î»î¹ç¤Ç¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Î»Ø´ø100»î¹ç¤òÃ£À®¡£µÇ°¤¹¤Ù¤»î¹ç¤ò´°Éõ¾¡Íø¤Ç½Ë¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÌÜ¤ÎÁ°°ìÀï°ìÀï¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢100»î¹ç´¶³´¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¤¤¤Áª¼ê¡¢¤¤¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Ë±þ±ç¤µ¤ì¤Æ¡¢Âç¹¥¤¤Ê»Å»ö¤ò¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Ä®Ìî¤Î2ÅÀÌÜ»þ¤Ë¤ÏÁª¼ê¤ÎÎØ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ½ËÊ¡¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Êº£²ó¡Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍèÇ¯²Æ¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤¬Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â²æ¡¹¤ÏÀ¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢º£¤è¤ê¤â³Î¼Â¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¥Á¡¼¥à¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¡¢¡Ö¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤âÀ¤³¦°ì¤Ë¸þ¤±¤ÆÆüËÜ°ì´Ý¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÃæÂ¼·ÉÅÍ¤Î3ÅÀÌÜ¡ª
¡Ú¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¡Û— TBS ¥µ¥Ã¥«¡¼ (@TBS_SOCCER) November 18, 2025
🇯🇵 #ÆüËÜ 3-0 #¥Ü¥ê¥Ó¥¢🇧🇴
🕘¸åÈ¾33Ê¬
🇯🇵¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å👏#¾åÅÄåºÀ¤ ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¥¯¥í¥¹#ÃæÂ¼·ÉÅÍ ¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç🇯🇵3ÅÀÌÜ
ÃæÂ¼¤Ï1¥¢¥·¥¹¥È1¥´¡¼¥ë✨
📺¸½ºß #TBS ·ÏÎó¤ÇÊüÁ÷Ãæ
📱#TVer ¤Ç¤âLIVEÇÛ¿®⚡️#jfa #daihyo #¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½ pic.twitter.com/haY2BlQkpF