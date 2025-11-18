「なんかコーデ寂しい」→【3COINS】へ！ 大人が狙いたい♡「330円アクセ」

なんだかコーデがシンプルすぎる……。そんなときは、プラスワンで華やぎを与えてくれるアクセサリーを取り入れてみて。プチプラで揃えるなら、【3COINS（スリーコインズ）】の330円アクセが狙い目。今回編集部が注目したのは、洗練見えが狙えるチェーンブレスとネックレス。オンにもオフにも使いやすい上品なデザインなので、コーデが寂しく感じるときにぜひ投入してみて。

上品な手元を演出するチェーンブレス

【3COINS】「マンテルチェーンブレス」\330（税込）

上品な光沢を放つチェーンブレスは、身につけるだけで手元を華やかに見せてくれそう。キレイめにもカジュアルにも合わせやすいシンプルなデザインで、毎日コーデで大活躍するかも。ゴージャスな雰囲気が漂うゴールド色のほか、女性らしく洗練された印象に見せてくれそうなシルバー色もラインナップ。プチプラとは思えない高級感のあるブレスは、周りと差をつけたい人にぴったりです。

オフィスにも馴染みやすいシンプルなショートネックレス

【3COINS】「2連スネークボールチェーンショートネックレス」\330（税込）

VネックやUネックの洋服を着るときには、顔まわりを上品に演出するネックレスがおすすめ。ボールチェーンのシンプルなデザインで、プライベートはもちろんオフィスシーンにもマッチしそうです。こちらもシルバー色とゴールド色の2色があり、どちらもプチプラながら上品な雰囲気が漂います。ショートタイプのネックレスなので、別のネックレスと重ねて付けるのも◎

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M