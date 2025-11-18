日経225先物：18日22時＝150円高、4万8650円
18日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比150円高の4万8650円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万8702.98円に対しては52.98円安。出来高は8000枚となっている。
TOPIX先物期近は3248.5ポイントと前日比10.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は2.6ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48650 +150 8000
日経225mini 48640 +130 140565
TOPIX先物 3248.5 +10.5 8755
JPX日経400先物 29280 +165 569
グロース指数先物 672 +1 593
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3248.5ポイントと前日比10.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は2.6ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 48650 +150 8000
日経225mini 48640 +130 140565
TOPIX先物 3248.5 +10.5 8755
JPX日経400先物 29280 +165 569
グロース指数先物 672 +1 593
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース