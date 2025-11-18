　18日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比150円高の4万8650円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万8702.98円に対しては52.98円安。出来高は8000枚となっている。

　TOPIX先物期近は3248.5ポイントと前日比10.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は2.6ポイント安で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 48650　　　　　+150　　　　8000
日経225mini 　　　　　　 48640　　　　　+130　　　140565
TOPIX先物 　　　　　　　3248.5　　　　 +10.5　　　　8755
JPX日経400先物　　　　　 29280　　　　　+165　　　　 569
グロース指数先物　　　　　 672　　　　　　+1　　　　 593
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース