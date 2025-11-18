【サンフランシスコ＝小林泰裕】トヨタ自動車は１８日、ハイブリッド車（ＨＶ）の増産のため、米国内の計５工場に９億１２００万ドル（約１４００億円）を投資すると発表した。

現在は日本から輸入している「カローラ」のＨＶモデルを２０２８年から米国で初めて生産することも明らかにした。

ミシシッピ州の工場には１億２５００万ドルを投じて新たにカローラのＨＶモデルを生産するほか、ウェストバージニア州の工場には４億５３００万ドルを投じ、ＨＶ用エンジンなどの生産設備を拡張する。このほか、部品を生産するケンタッキー州、テネシー州、ミズーリ州の各工場の設備も増強する。トヨタは増強した設備を２７年から順次稼働させ、新たに２５２人を雇用するとしている。

トヨタの今年１〜１０月の米国の販売台数は、前年同期比８％増の約２０７万台となった。特にＨＶやプラグインハイブリッド車（ＰＨＶ）は２４％増と伸びが大きい。米国では最大７５００ドル（約１２０万円）の電気自動車（ＥＶ）向け税制支援策が９月末で終了し、ＥＶに代わりＨＶの人気が高まっている。

トヨタは今月１２日、ＨＶやＥＶの現地生産を強化するため、今後５年間で米国に最大１００億ドル（約１・５兆円）を投資すると発表した。今回の９億１２００万ドルの投資はその一環となる。