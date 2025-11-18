¡ÚÌ¾¸Å²°¶¥ÎØ¡¦Ãæµþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ¡Û¸Þ½½Íò°½¤¬£Óµé½éÍ¥¾¡¡Ö¥é¥¤¥ó¤Î¤ª¤«¤²¡£¼¡¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¡×
¡¡Ì¾¸Å²°¶¥ÎØ¥Ê¥¤¥¿¡¼£Æµ¡Ö¤É¤¨¤ê¤ã¡¼¶â¥·¥ã¥Á¥Ê¥¤¥¿¡¼¡¡Ãæµþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ¡×¤Ï£±£¸Æü¤Ë·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸Þ½½Íò°½¡Ê£²£µ¡áÊ¡Åç¡Ë¤¬¤¦¤ì¤·¤¤£Óµé½éÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡£±£±£Ò¤Þ¤Ç£³Ï¢Ã±¤Ï£±£°Ëü¼Ö·ô£²ËÜ¤ò´Þ¤àËü·ô£·ËÜ¡¢²Ã¤¨¤Æ£¹£Ò½ªÎ»¸å¤«¤é¤¤¤Ã¤¿¤ó±«¤¬¹ß¤ë¤È¤¤¤¦¹Ó¤ìÌÏÍÍ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡£à¤É¤¨¤ê¤ã¡¼áÇÈÍð¥à¡¼¥É¤¬Éº¤¦Ãæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ì¡¼¥¹¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤¬¸Þ½½Íò¡£¡Ö¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤ÏËÌ£³¼Ö¤¬Á°¤ÇÎÓ·Ä¼¡Ïº¡½»³ËÜÄ¾¤ÎÀ¾Àª¤¬ÃæÃÄ¡¢Ã±µ³¤Î°ËÆ£¿®¡¢¶¶ËÜÎÜ°Î¤Ï¸åÊý¤Ç¼þ²ó¡£ÊÂ¤Ó¤ÏÂÇ¾â¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤é¤º¡¢Àµ¹¶Ë¡¤Î¼ò°æÍºÂ¿¤¬Í¶Æ³¤òÀÚ¤Ã¤ÆÀè¹ÔÂÖÀª¤ËÆþ¤ê¡¢ÈÖ¼ê¤Î¸Þ½½Íò¤ËÀä¹¥¤ÎÅ¸³«¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£
¡ÖÀèÇÚ¤Î¸å¤í¤ò²ó¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢²¿ÅÙ¤«¿Í¤Î¸å¤í¤â²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÁö¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¸Þ½½Íò¡£ÂÇ¾â£³³Ñ²á¤®¤Ë°ËÆ£¤¬Æâ¤ò¤¹¤¯¤Ã¤Æ£´ÈÖ¼ê¤òÃ¥¤¤¡¢ºÇ½ª£²³Ñ¤«¤é¤Þ¤¯¤Ã¤Æ½Ð¤¿¤¬¡¢¸Þ½½Íò¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£Ä¾Àþ¤ÏÎÓ¤È¶¶ËÜ¤Î¶¯½±¤ò¤·¤Î¤®ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡Öº£²ó¤Ï¥é¥¤¥ó¤Î¤ª¤«¤²¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¸Þ½½Íò¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡Ö¼¡¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤·¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÀèÇÚ¤Ë¡ØÍê¤à¤¾¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¶¥Áö¤ò¤·¤Æ¡¢²¸ÊÖ¤·¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£