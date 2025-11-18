【リネージュ 2M:「BLAZING FATE：ヴァラカス」】 11月26日 アップデート予定

NCSOFT Corporationは、Android/iOS/PC向けオープンワールドRPG「リネージュ 2M」の最新大型アップデート「BLAZING FATE：ヴァラカス」の詳細情報を公開した。アップデートは11月26日に実施を予定している。

今回、「ヴァラカスの棲処」の映像公開をはじめ、各種ゲーム内の改善を行う「INTERLUDEリメイクV」、全ワールドで実施する「キャッスル ストライク：インナドリル」の開催予告、オリジン/リザーブ ワールドそれぞれでのアップデートの詳細が公開された。

また、オリジン ワールドでは、「連合亀裂：灼熱の揺り籠」や「ソウルブレイカー」、「レイピア」、「槍」の「トライアンフ スキル」、強力な唯一級アガシオン「ギルタス」などが実装が予定されている。

リザーブ ワールドでは、武器種「チェーンソード」や神話級アガシオン「アンタラス」をはじめ、アデン領地の新規地域「火炎の沼」「永遠の炎」の追加や、「教団の伝説級スキルブック選択箱」、武器超越合成の実装を予定している。

さらに、オリジン/リザーブ ワールドで「INTERLUDEクーポン」を実施。オリジン ワールドでは、「INTERLUDEクーポン：コンテンツ アガシオン製作」が登場するほか、「INTERLUDEクーポン：装備復旧(武器/防具/アクセサリー)」「INTERLUDE マスター クーポン：超越神話級クラス」、「INTERLUDE マスター クーポン：クラス」、「INTERLUDE マスター クーポン：アガシオン」、「INTERLUDEクーポン：クラス昇格」の計8種を獲得できる。

「INTERLUDE クーポン: コンテンツ アガシオン製作」は、伝説級アガシオン「ラーハ」や英雄級アガシオン「ムーフ」などのコンテンツ アガシオン製作を再挑戦できるクーポンであり、クーポンを材料として製作すると「希少級製作図(刻印)」を獲得できる。

リザーブ ワールドでは、「INTERLUDEクーポン：クラス」「INTERLUDEクーポン：アガシオン」「INTERLUDEクーポン：乗り物」の計3種を獲得可能。

