クリパで使いたーーーい！！【3COINS】テーブルコーデがシャレる♡「新作食器」

デザイン性・実用性・価格の三拍子が揃ったアイテム豊富な【3COINS（スリーコインズ）】。今回はパーティーシーンを華やかに彩ってくれそうな“オシャレ食器”に注目！ これからの季節にぴったりな、クリスマス気分を高めてくれる新アイテムをご紹介します。

まとめ買いしたい！「セラミックプレート：20cm／クリスマス」

フチにヒイラギが描かれていて、クリスマス気分が高まりそうな「セラミックプレート：20cm／クリスマス」は\550（税込）。取り皿としても使いやすいサイズで、ケーキ用としても重宝しそう。一回り小さい15.5cmサイズとセットで使うのもおすすめです。

大人な雰囲気漂う「セラミックオーバルプレート／クリスマス」

特別感やアニバーサリー感を彷彿とさせるリボンが印象的な「セラミックオーバルプレート／クリスマス」。サイズは約高さ2 × 幅24 × 奥行き18cmで、値段\880（税込）。楕円形のフォルムが印象的で、センスよく見せてくれそう。

どちらも電子レンジ・食洗機・乾燥機が使えるのも嬉しいポイント。クリスマス本番が近づくと売切れる可能性があるので、気になったら早めに【3COINS】でGETして！

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：relaco