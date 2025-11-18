◆第４２回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）

Ｖ字回復でＧ１初制覇だ。前走の毎日王冠で重賞４勝目を挙げたレーベンスティール（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父リアルスティール）は、完全復活ムードが漂っている。前走後に福島・ノーザンファーム天栄で短期放牧を挟んだが、田中博調教師は「変わらずいいところである前進気勢が強くて、トモ（後肢）の左右差も許容範囲ですね」と好気配に手応えをつかんでいる。

好メンバーだった前走を快勝して、再び軌道に乗った。好位３番手でうまく脚をためて、直線で堂々と抜け出す横綱相撲。強さが際立った走りに指揮官は「これなら走れるなという雰囲気で送り出して、ジョッキーも上手に乗ってくれた」と納得。期待通りに結果を出せたことが、何より大きな収穫となった。

２走前のしらさぎＳ（７着）以来、２度目のマイル戦。距離への対応が大きなポイントになるが、当時と比べて出来は雲泥の差がある。トレーナーも「しらさぎＳは休み明けでつくりきれず、この子の良さである前進気勢がなく、レース当週にスクミも出てしまった」と振り返る。当時は栗東に滞在したが、今回は美浦で慎重な仕上げ。満足のいく出来で本番を迎える。

全休日明けの１１月１８日は、美浦・坂路を６１秒７―１４秒４で駆け上がって調整した。田中博師は「順調だと思います。１週前（追い切り）に上野ジョッキーに乗ってもらった際も、前回の１週前と比較してもいいと言っていました」ときっぱり。初の京都コースも「やってみないと分からないが、右回り自体は大丈夫」と割引材料とは考えていない。名手レーンとの久々のコンビも頼もしく、一発ムードまで漂ってきた。

（坂本 達洋）