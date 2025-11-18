ÍµÈ¹°¹Ô¡¡ºÊ¡¦²ÆÌÜ»°µ×¤µ¤ó¤Ë¡ÖÁêÅöÅÜ¤é¤ì¤¿¡×¤³¤È¡¡É¬»à¤ËÎý½¬¤â¡Ö°ã¤¦¡¢Á´Á³°ã¤¦¤Ã¤Æ¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤¬18ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¡Ö¤¦¤¿¥³¥ó¡×¡Ê²ÐÍË¸å7¡¦57¡Ë¤ËVTR½Ð±é¤·¡¢°ìºòÇ¯¡¢ºòÇ¯¤Ë»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿Æ±¶É¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ò½ä¤Ã¤ÆºÊ¤Î²ÆÌÜ»°µ×¤µ¤ó¤Ë¡ÖÁêÅöÅÜ¤é¤ì¤¿¡×¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤â3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¤Î»Ê²ñ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²áµî2²ó¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¥À¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤Ê¤µ¤¹¤®¤Æ¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£
¡¡¡ÖÀèÀ¸¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤éËÍ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤É¤ó¤É¤óÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤ì¤Æ¡×¤È¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¡Ø¤À¤ó¤´3·»Äï¡Ù¤â¤ß¤ó¤Ê´ÊÃ±¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ½ÐÀî¤µ¤ó¤Ë¤â¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£Æñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢´ÊÃ±¤Ë¸«¤¨¤ÆÆñ¤·¤¯¤Æ¡×¤ÈºòÇ¯¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¡Ö²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤í¤¦¡ª¡¡KIDS¡¡SHOW¡×¤Ç¡£½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢°ËÆ£º»è½¤È¤È¤â¤ËÍÙ¤Ã¤¿¡Ö¤À¤ó¤´3·»Äï¡×¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¡ÖºÊ¤ËÁêÅöÅÜ¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡È°ã¤¦¡¢Á´Á³°ã¤¦¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢·ë¹½µã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¼«Âð¤Ç¤âÎý½¬¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£